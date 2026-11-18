近期美債的拋售潮引發了市場關於買入機會的討論，但富達國際的Salman Ahmed認為，即便10年期美國國債殖利率達到6%，也不算「非常便宜」。



富達認為，美債作為對沖股市波動的工具效果較弱。﹙資料圖片﹚

據彭博報道，該公司全球宏觀及戰略資產配置主管Ahmed表示，這一評估基於該公司的估值框架，該框架考慮了殖利率曲線趨陡、實際利率上升以及長期通膨率高企等因素。他補充道，富達對美債久期持「全面中性」立場，並認為美債作為對沖股市波動的工具效果較弱。

「股票與債券之間的整體相關性為正，」Ahmed本周在新加坡接受採訪時表示。「而且由於各種因素，這種局面不會改變。財政赤字正大幅增加，債務持續攀升，通膨也更加頑固。」

報道指出，上周美債的暴跌重燃了市場爭論：美債殖利率究竟會在哪裡見頂？美債是否已具備足夠吸引力以吸引投資者回流？T. Rowe Price等部分市場人士警告稱，在美國經濟陷入衰退之前，殖利率不太可能見頂；而高盛等另一些機構則表示，美債提供了頗具吸引力的收益，且估值「便宜」。

美國財政部長斯科特·貝森特8月通過擴大國債回購規模，支持債市。（Reuters）

Ahmed警告稱，有鑒於借貸成本上升可能導致政府償還債務的成本增加，如果殖利率迅速逼近6%，美國當局可能會介入。他補充道，如果出現可能破壞金融穩定的劇烈波動，這種情況尤其可能發生。

不過，這種情況並非富達的基本假設，Ahmed認為這種尾部風險發生的概率接近25%至30%。他表示，任何潛在的干預都可能採取殖利率曲線控制等措施。

美國財政部長斯科特·貝森特8月通過擴大國債回購規模，試圖抑制長期借貸成本。儘管此舉推動殖利率走低，但隨著美元承壓，也讓人再次聯想到貶值交易。

「如果長端殖利率失控，貶值主題將真正升溫，」Ahmed向彭博表示，「這將導致美國當局進行干預。」但他補充道，這仍是一種尾部風險情景，發生概率約為20%至25%。