2026年APEC工商領導人峰會於中國廣東省深圳市舉行，匯聚全球政商領袖。其中，信德集團行政主席兼董事總經理、全國工商聯副主席何超瓊應邀出席近日於深圳舉行的2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會。



她在「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」專題研討上表示，本港應推動自身由「超級聯繫人」全面升級為「超級增值人」，並強調大灣區是「一程多站」的最佳示範點。



2026年11月19日，中國深圳，中國國家主席習近平主持APEC第33次領導人非正式會議。﹙資料圖片﹚

升級為「超級增值人」

何超瓊在現場聆聽，並參與了「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」專題研討。她在會上表示：「香港應以『一程多站』為紐帶，並以『開放、包容、務實、變通』的灣區精神為方法，推動自身由『超級聯繫人』全面升級為『超級增值人』。我們倡議將粵港澳大灣區打造成為推動APEC區域經濟一體化的『真實試驗地』，將發展動能輻射至全亞太地區。」

結合自身30年來深耕大灣區交通運輸的實戰經驗，何超瓊指出大灣區交通網絡背後蘊含著強大力量。她表示：「除了海上客運服務，我也兼任中國南方航空股份有限公司獨立非執行董事、澳門航空股份有限公司董事，以及澳門國際機場專營股份有限公司董事會副主席。一路走來，我親眼見證了大灣區內部已構建出真正的『一小時生活圈』。」

數據顯示，2025年，大灣區七座機場實際旅客吞吐量達2.37億人次，創下歷史新高；港珠澳大橋出入境客流亦突破3,000萬人次。在硬基建之上，區內的「軟聯通」亦正全面提速：隨著香港國際機場三跑道系統全面運作，以及廣州、深圳機場新跑道陸續投用，吞吐能力將大幅擴容；新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」將過關時間壓縮至僅5分鐘；香港「轉數快」（FPS）更將於今年底接通銀聯國際網絡，覆蓋逾1億間商戶，為商業往來帶來可知可感的便利。

何超瓊稱，本港應推動自身由「超級聯繫人」全面升級為「超級增值人」。﹙資料圖片﹚

「一程多站」聯動延伸亞太旅遊動線

目前，大灣區內地九市及港澳地區每年旅遊總收入穩定在1.2萬億至1.5萬億元人民幣以上。何超瓊向全球工商界發出誠摯邀請，強調大灣區是「一程多站」的最佳示範點。過去，業界致力於將內地遊客帶到大灣區進行深度遊；現在，則要把腹地輻射至APEC各成員目的地。未來期望透過「一程多站」模式，促進海內外遊客雙向的「走出去、迎進來」，帶動整個旅遊經濟產業鏈的發展，歡迎全球工商界來大灣區開展旅遊休閒與商務合作。

信德集團行政主席兼董事總經理、全國工商聯副主席何超瓊。﹙資料圖片﹚

「真實試驗地」化制度差異為合作接口

另外，外界常將大灣區「三個關稅區、三種貨幣、三套法律」的制度差異視為摩擦成本，但何超瓊從企業家實戰角度出發，認為這恰恰鍛造了「灣區精神」，應將其轉化為強大的「合作接口」。在「引進來」方面，粵港澳三地已推出超過200項「灣區標準」，讓亞太優質產品實現「一試多認」，一站式觸達超過8,700萬人口的灣區市場；在「走出去」方面，如「億航智能」等企業正依託大灣區強大的硬科技供應鏈，並充分發揮香港作為「超級聯繫人」的優勢與國際化融資框架，成功將場景輸出至泰國、日本等APEC成員經濟體。此外，為進一步實踐「超級聯繫人」的橋樑作用，何超瓊於今年11月初更率領30位民營企業家赴馬來西亞、新加坡進行經貿對接，攜手開拓第三方市場。

展望未來，何超瓊表示，將以習主席的重要演講精神為指引，積極引導企業把握「十五五」規劃帶來的政策紅利與「機遇清單」。工商界將主動擔當，以新馬外訪團為開端，加強與國際同行的溝通對接，在科技創新、綠色低碳、數字經濟等新興領域深化務實合作，貢獻更多可複製、可推廣的灣區經驗，與亞太工商界一道堅持開放合作、互利共贏。