恒生指數公司預計將在今日（20日）收市後公布季度檢討結果。其中，恒生科技指數成分股數量將從30隻擴大至50隻，相關調整將於12月7日生效。據《彭博》報道，寧德時代（3750）和中際旭創（3308）等料被納入科指。



彭博：或納入先進硬體公司

彭博分析師表示，在一批高科技製造企業赴港上市後，新納入的股票可能包括先進硬體相關公司。

據《彭博》報道，法國巴黎銀行亞太區股票衍生品策略主管Jason Lui亦指出，「這些調整將使指數編制公司能夠納入更多科技硬體和高科技製造企業，反映近年來香港股票市場結構發生的重大變化」。

瑞穗和中金公司則分析，其他潛在獲納入的包括晶片設計公司壁仞科技（6082）、印制電路板製造商勝宏科技（2476）、人形機器人生產商優必選（9880），以及電商營運商希音Shein（0625）。

瑞穗駐香港分析師Willer Chen表示，「我們預計新增成分股中有70%將與先進硬體主題有關」，「其他潛在納入對象來自人工智能、機器人和自動化以及雲計算領域」。

港交所去年起容許未有收入的生科技上市，惟現時相關股份股價悉數「潛水」。（視覺中國）

瑞穗：恒指或增紫金（2259）等為成分股

至於恒生指數和恒生中國指數而言，瑞穗預計，恒生指數可能新增五隻成分股，包括紫金黃金國際（2259）和百勝中國（9987），從而達到100隻成分股的目標數量。

據瑞穗預計，擁有50隻成分股的恒生中國企業指數可能納入華虹宏力（1347）和智譜（2513），同時剔除申洲國際（2313）和郵儲銀行（1658）。