全球市場普遍下跌，Anthropic（ANT）上市第二天料將低開，市場對AI投資前景的擔憂蓋過了創紀錄IPO帶來的樂觀情緒。該股昨日首發漲幅一度高達39%，隨後迅速回吐，首日收升17%至97美元；但截至目前，其盤前股價已跌近6.5%。



據彭博報道，雖然Anthropic的IPO獲得數倍超額認購，上市首日也受到投資者追捧，但是高估值加上新的競爭威脅在盤後交易中造成了沉重壓力，也凸顯對其勢頭可持續性的不安。



蘋果入局AI 大盤重挫拖累盤前走勢

據《彭博》報道，在競爭層面，蘋果本周在其官網發布的招聘信息顯示，計畫招聘一名高級工程經理，負責開發一款能夠編寫代碼、瀏覽網頁並代用戶處理其他任務的AI助手，料將直接與OpenAI和Anthropic等公司展開競爭。

與此同時，宏觀市場氣氛急轉直下。當日美國股市低迷，那斯達克指數下跌2.2%；隨著AI交易突然垮塌，整體跌勢蔓延至亞洲交易時段，全球股市勢將創下逾三年來最長連跌。港股方面，恒生指數全日曾瀉500點，創下一年半新低。

據報，面對市況波動，新加坡Reed Capital首席投資官Gerald Gan表示：「AI上漲行情看上去的最後一根支柱似乎也開始動搖，市場情緒如今非常悲觀。儘管我正準備在估值更具吸引力時增持優質股票，但也一樣警惕著『接落刀』的風險。」

蘋果本周在其官網發布的招聘信息顯示，計畫招聘一名高級工程經理，負責開發AI助手。(Reuters）

最大IPO造7名千億富豪 招股書揭慈善股權「不具約束力」

彭博指出，雖然股價出現短線回調，Anthropic上市仍造就了驚人的財富效應。據悉其七位聯合創始人的財富總額飆升至1660億美元。根據彭博億萬富豪指數，每位創始人的身家約為240億美元。

值得注意的是，該公司創始人的持股比例異常均衡，每人幾乎都持有約1.3%的完全稀釋經濟佔有率，這也使Anthropic成為單一公司進入彭博億萬富豪榜人數最多的企業。

針對這筆巨額財富，七位創始人均承諾將各自持有股份的80%用於慈善事業。不過，Anthropic在招股說明書中明確指出，這些承諾不具有法律約束力，屬於自願且可撤銷的承諾。此外，根據招股書的禁售規定，現任及前員工在上市後至多六個月內不得出售股份，而聯合創始人的禁售期更長，最長可達一年。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei，左）與Salesforce執行長兼共同創辦人Marc Benioff（右）出席在美國加州三藩市舉行的2026Dreamforce峰會。（Reuters）

敲鐘視頻被嘲「AI感十足」 網民調侃如《黑鏡》現場

除了投資波動，Anthropic敲鐘上市的現場視頻在社交媒體上激起討論，遭網友吐槽為「AI生成」、「根本宛如邪教現場」。

在敲鐘視頻中，CEO阿莫戴（Dario Amodei）與一眾高管站在台上，面帶笑容地鼓掌，身後是不斷切換的畫面，並配上節奏強勁、帶有空靈女聲的電子音樂。

不少網友評論，第一眼以為是「AI生成視頻」。認為眾人的笑容與鼓掌動作過於整齊，彷彿一群剛學會模仿人類表情的AI；亦有人聯想到科幻劇《黑鏡》，調侃這簡直是外星人偽裝成人類、正式接管地球的現場。