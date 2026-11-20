【Anthropic / ANT / Claude / AI / 人工智能 / SpaceX】萬眾矚目的AI大模型巨頭Anthropic終於掛牌上市！本港時間周四（19日）晚，Anthropic（股票代碼為「ANT」）登陸美國納斯達克（Nasdaq），正式開市報111.5（美元，下同），較招股價83美元高出34%，其後升幅略略收窄，收報97.17美元，升17%‧。



錄7倍超額認購

據《彭博》早前報道，Anthropic的IPO股份定價設為每股83美元，高於原定價格區間70至78美元，以上限計高逾6%。上市前，市場對該公司的需求不斷升温。承銷銀行稱，此次IPO接近七倍超額認購。

根據申報文件，Anthropic及其七名聯合創始人合計計劃發行8.25億股。按83美元的股份定價，並計入260億美元的私募配售計算，此次IPO將籌資近950億美元，超過SpaceX創紀錄的750億美元基礎交易規模，並使公司完全攤薄後的估值達到約1.4萬億美元。

《彭博》指，Anthropic上市是AI行業的一個分水嶺時刻。隨著Claude等平台逐步進入商業、學術、政府和醫療領域，投資者的重點已開始從主要押注晶片製造商及其他基礎設施提供商，轉向這些平台的開發商。