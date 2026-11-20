據路透報道，中國證監會已告知部分律師事務所，將不批准成立時間較短的紅籌企業赴內地以外上市的計劃。此舉加強了對境外融資的管控，並將對香港IPO市場構成打擊。



據悉，在2023年境外上市新規實施後才成立的紅籌企業，必須先將註冊地遷回中國境內，才能進行上市。



路透稱，此舉加強了對境外融資的管控，並將對香港IPO市場構成打擊。（新华社）

中美AI競爭促審查 初創科企或受限制

路透稱，紅籌企業在境外註冊，主要是在「避稅天堂」註冊，但通過持股或合同安排在中國持有資產和開展業務。這種架構受到中國初創企業、尤其是科技企業的青睞。這些企業往往希望赴香港或紐約等地融資，以利用當地較寬鬆的規則，並從規模更大的海外投資者資金池中籌集資金。

美中兩國正激烈競爭以取得科技領域的主導優勢，特別是在人工智能(AI)與半導體方面，這也促使中國當局加強審查流向境外的技術、數據與資金。

在2023年3月前，採用海外控股結構在境外籌資的中國企業，不需要經過監管機構批准，但隨着新規的推出，這種情況已改變。今年3月，中國證監會向路透表示，正在審查紅籌結構的必要性和合規性，特別是2023年3月之後成立的結構。

今年3月，中國證監會已開始審查紅籌結構的必要性和合規性，尤其針對2023年3月之後成立的公司（資料圖片）

路透：紅籌企業申請無果 監管立場強硬

路透報道，儘管有此警告，部分有意進行IPO的紅籌企業及其顧問，仍一直在尋求毋須調整現有架構並將註冊地遷回中國境內，即可在中國大陸以外地區上市的批准。

事實上，大多數申請者未能說服監管機構相信紅籌結構的必要性，這促使監管方採取更強硬的立場。