據路透報道，全球最大半導體製造商台積電正收緊對中國晶片設計公司的限制，暫停部分此前獲准的先進製程訂單，並限定客戶只能使用較成熟的晶片製造技術。



據悉，此舉可能切斷中國企業生產高性能人工智能(AI)處理器僅剩途徑之一，使北京開發輝達晶片國產替代品的努力更加複雜。



早前，美國商務部工業與安全局(BIS)新規於周四生效，取消允許部分中國晶片設計公司毋須單獨申請出口許可證，即可獲得先進製程代工服務。台積電表示，已注意到新規，並將在適用情況下遵守相關要求。據悉，英偉達晶片由該公司設計、台積電代工生產。

深陷婚外情及國安事件，黃仁勳於11月12日辭任英偉達（Nvidia）CEO一職。（Reuters）

美新規後台積電停中企訂單 嚴查海外轉道

據路透報，在周四之前，部分中國AI晶片設計公司仍可使用台積電的7納米製程技術。然而目前，台積電已要求暫停受影響客戶採用16納米及以下製程的訂單，除非客戶取得美國出口許可證。

據台積電指引顯示，中國晶片設計公司通常將只能使用較成熟的28納米和40納米製程，前提是其晶片不使用高頻寬記憶體(HBM)，也不需要先進封裝。

此外，台積電的指引還要求加強審查客戶的運營地點、母公司、主要股東、封裝服務商和運輸路線。審查範圍還包括通過海外子公司或中間機構下達的訂單，其中涉及台灣、美國、歐洲、日本和東南亞的實體。