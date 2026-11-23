投資者對AI浪潮的擔憂在上周五最終演變成一場全面的拋售，美股三大指數集體重挫，道指跌1.94%，標普500指數跌3.70%，納指跌5.28%。道指、標普500指數均較此前高點回撤10%，進入回調區間。「恐慌指數」標普500波動率指數（VIX）收漲26.2%報35.89點，盤中一度達到40.03點，上一次達到這一水平還是在去年4月份。



亞市今﹙23日﹚早開市，恐慌情緒未算太誇張，韓國 KOSPI 早段跌2.62%，報4742點。其中，SK 海力士挫2.97%。日股今日休市。



2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

韓國政府準備啟動股市穩定基金

面對不穩市況，政府也準備出手。韓國財政經濟部11月22日表示，由副總理兼財政經濟部長官李炯日主持的政府部門聯合緊急市場形勢檢查會議當天在政府首爾辦公樓舉行。會議決定實施以下市場穩定措施：首先，政府將着手完善股市穩定基金的啟動機制，提高其實際操作效力，以確保能夠根據市場情況隨時啟動。另外，自11月24日起，未來3個月內，政府將放寬上市公司每日提交的庫存股買入訂單數量上限。此舉旨在鼓勵企業擴大股票回購規模，從而減輕股市下行壓力。政府還將加強對非法賣空行為的監控。韓國金融監督院和韓國交易所將開展為期3個月的專項集中監控，一旦發現違法行為，將予以嚴肅處理。此外，政府將密切監控信用融資交易、未結算交易以及強制平倉情況，防止連鎖性拋售壓力進一步擴大並加劇市場動盪。

另外，據台灣經濟日報，台灣證交所22日邀集十家大型券商開會，除了達成融資擔保維持率從130%降到120%的共識，另外還有兩大共識，一是券商的自營部現在水位都很低，所以會進場加碼，二是股市穩定基金現在的規模只有5,000億新台幣，規模太小不足以發揮護市的功能。融資擔保維持率從130%降到120%，

券商認為依照現在台股超跌的情況來講，目前的這個降低的幅度是債券券商風險可以承擔的範圍，也可以讓股民紓緩融資擔保追繳的壓力，但真正要有買盤強力的進場，券商認為股市穩定基金的規模還是應該要擴大。

2025年8月27日，圖為英偉達標誌、電腦晶片與3D打印機械人手掌模型的示意圖。（Reuters）

費城半導體指數 上周累瀉17%

「AI交易」遭遇大幅拋售，費城半導體指數重挫近11%，本周累跌17.13%。30只成分股全軍覆沒，其中英偉達暴跌14%，為連續第7天下跌，最新市值向下逼近3萬億美元關口。本周累跌超20%，創2008年10月以來最大單周跌幅，這也是英偉達連續第七周下跌，在此期間，股價累計下跌了46%，市值縮水約2.6萬億美元。

AMD跌超13%，美光科技跌近14%，博通跌超12%，泰瑞達跌10%，英特爾跌近8%，閃迪跌16%。

電信服務和消費零售股逆勢走強，AT&T漲2.11%，T-Mobile US漲1.89%，Verizon漲1.62%；沃爾瑪漲1.5%，可口可樂、開市客漲近1%，麥當勞跟漲。

其他個股方面，Anthropic收跌8.5%報88.91美元，盤中一度跌至83.05美元，直逼83美元的發行價，SpaceX跌超7%，亞馬遜跌超4%，谷歌下跌2.6%，蘋果跌近2%。

納斯達克中國金龍指數跌3.37%，本周累跌9.13%。小鵬集團跌13.86%，萬國數據跌9.69%，金山雲跌8.38%，蔚來跌7.89%，理想汽車跌7.56%，僅華住一家收漲。

台股加權指數20日當天暴跌逾6%，全周跌幅擴大至18%，創1991年以來最差單周表現。﹙資料圖片﹚

MSCI新興市場股票指數跌入熊市 台股上周跌去18%

另一邊廂，11月20日﹙五﹚MSCI新興市場股票指數正式跌入熊市，七連跌創2024年以來最長連跌紀錄。明晟公司MSCI新興市場股票指數跌3.1%，較6月峰值累計回撤21%；單周跌幅創2020年3月以來最大，隨着Anthropic PBC上市不久下跌，加上英偉達再曝醜聞，對AI交易的疑慮演變成全面拋售。

該指數科技股權重較高的亞洲首當其衝，MSCI亞太股票指數連續第七天下跌。台股加權指數20日當天暴跌逾6%，全周跌幅擴大至18%，創1991年以來最差單周表現。

作為另一個人工智能交易風向標，韓國Kospi指數下跌逾5%。

「一方面，人工智能股下跌，確實重創了指數；但與此同時，美聯儲又表示人工智能正在推高通脹和利率，這對大宗商品價格和新興市場貨幣構成打擊，」Deltec Asset Management投資組合經理Greg Lesko表示。「看起來兩者不可能同時成立，但新興市場兩頭都在受損。」