由英偉達（Nvidia，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳其中一名婚外情對象黃樂曾任職的Megaspeed，涉嫌將部分輝達晶片產品轉運至中國。《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士報道，一名名為李明的52歲男子在幕後扮演關鍵角色，他不僅深度參與Megaspeed的業務營運與重大決策，同時亦涉足其他從事輝達晶片貿易的公司。



據悉，這名中國公民是一個企業網絡的核心操盤手，該網絡專門向中國走私受美國出口管制的輝達AI晶片，而總部位於新加坡的Megaspeed正是其中一環。



新加坡檢方起訴 虛報本地自用實則轉運海外

WSJ報道，去年2月，新加坡檢方就一宗涉嫌非法轉運英偉達晶片的案件，以欺詐罪起訴李明等人。起訴書中點名了多家涉案公司，但並未包括Megaspeed。李明目前在新加坡獲准保釋，居住在與中國大使館同一條街的一棟豪華別墅內。

新加坡檢方指控，李明購入一批搭載英偉達晶片的電腦伺服器，並向美國供應商虛報稱，該批硬件將供其名下的新加坡公司「Luxuriate Your Life」自用。然而檢方指出，這批伺服器實際上先被運往鄰國馬來西亞，隨後再被轉運至第三個未具名地點。

新加坡數據中心公司MegaSpeed的馬來西亞全資子公司「Speedmatrix」，在柔佛州古來縣的士年納科技園（Sedenak Tech Park）設有數據中心，美國官員曾在此找到Megaspeed購買的晶片，仍裝在盒子內。圖為2025年6月科技園航拍。（JLand Group圖片）

聯手黃樂夫婦 借Megaspeed殼輸華算力

據WSJ報道，檢方提出上述指控時，李明已與黃樂及其丈夫康偉合作多年。中國企業工商登記資料顯示，黃樂夫婦於2021年創立雲端運算合資企業「世紀瓏騰」（Century Longteng）；至2023年1月，李明更以該公司首席戰略官的身份對外亮相。

據悉，李明、黃樂與康偉三人著手在東南亞建立合作夥伴網絡，藉此向中國客戶輸送先進算力。他們收購了一家中資遊戲公司旗下的新加坡子公司，將其更名為Megaspeed，並由黃樂出任登記董事。

WSJ消息指，Megaspeed將伺服器運往馬來西亞後，一方面向阿里巴巴（9988）提供合法的離岸算力服務；另一方面，據報有部分伺服器被轉運至上海科技公司「世紀利通」（Century Litong），此舉已違反美國出口管制規定。工商登記資料顯示，直至2024年，世紀瓏騰一直是世紀利通的主要股東。

阿里巴巴旗下大型語言模型「千問」（Qwen）。（路透社）

原班人馬疑轉戰Novagate 續購英偉達晶片

WSJ報道指，Megaspeed日前表示，黃樂已於去年8月30日正式離職，現時已不在該公司任職。據報在她離開後，Megaspeed在新加坡幾乎銷聲匿跡；但熟悉相關業務的人士指出，該公司背後的原班團隊，如今正轉為營運一家名為「Novagate Cloud」的新企業。

Novagate成立於2025年，該公司在官方網站上自稱為「英偉達雲端合作夥伴」，並營運著至少兩個配備英偉達尖端Blackwell晶片的數據中心。

WSJ查閱的貨運紀錄顯示，單在今年首5個月，Novagate位於馬來西亞的一家實體，便接收了價值至少3億美元、搭載英偉達晶片的硬件設備。

公司註冊資料顯示，Novagate列明的董事及秘書均為新加坡籍人士，而這兩人亦同時在另一家公司分別擔任董事與秘書。值得注意的是，該家公司的控制人正是世紀利通一家新加坡姐妹公司的董事。巧合的是，該名董事近期亦在新加坡遭到起訴，所涉罪名與李明被控的罪行如出一轍。