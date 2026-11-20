【英偉達/ Nvidia / 阿里巴巴 / 9988 / 黃仁勳 / 黃樂 / Alice Huang】剛剛披露季報的阿里巴巴突陷風波！阿里巴巴(9988)在美國紐約遭股東起訴，指控阿里隱瞞與新加坡雲端運算公司Megaspeed前高管黃樂的關係，涉嫌欺詐股東。阿里首席執行官吳泳銘也是被告之一。不過，阿里巴巴今早股價未受影響，暫升2%。



股東集體訴訟阿里 隱瞞晶片出口管制實質風險

據路透報道，在曼哈頓聯邦法院提交的擬議集體訴訟中，阿里被指控在2024年、2025年和2026年的年度報告中，明知且嚴重低估實際或涉嫌違反出口管制規定可能損害業務的風險，從而推高了股價。

股東並指，阿里與Megaspeed存在關聯，亦提及黃樂與英偉達前行政總裁黃仁勳的關係。Megaspeed被懷疑協助中國獲取輝達先進AI晶片。

黃樂被指疑似為中國間諜，為黃仁勳的婚外情對象，是導致黃仁勳辭職的原因之一。

2026年11月14日，英偉達前行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）被指與中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，右）發生婚外情。黃樂被指曾在微信朋友圈分享與黃仁勳的合照。（網絡圖片）

阿里股價4天瀉14% 股東：歸因美出口管制

報道指，股東表示，上周阿里股價在4天內大跌14%，因媒體報道了阿里與黃樂及Megaspeed的關聯，包括阿里已成為Megaspeed的主要客戶。他們將股價下跌的部分原因歸咎於，英偉達的間諜醜聞或促華盛頓收緊對中國人工智能(AI)企業遠程使用先進GPU的限制。

這宗訴訟由阿里股東Withida Bihan提起，要求為2024年5月23日至2026年11月11日期間持有阿里美國存托憑證(ADR)的投資者賠償損害，索賠金額未具體說明。

英偉達也因間諜醜聞面臨多宗股東訴訟，其中包括指控董事監督不力。