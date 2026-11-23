聖誕將至，太古地產（1972）宣布，年度社區節慶活動「白色聖誕市集」將於12月3日至6日（星期四至日）中午12時至晚上8時，在鰂魚涌太古坊糖廠街、太古中央廣場及太古花園舉行，免費入場。



太古地產（1972）舉辦社區節慶活動「白色聖誕市集」（太地提供）

設61個攤檔歷年最多 引入均香餅家、玉泉等新品牌

今年市集以「The Present of Moments」為主題，將太古坊打造成「時間聖誕小鎮」。太古地產指出，今屆市集共有61個零售及餐飲攤檔，規模為歷年之最，當中包括43個零售及18個餐飲攤位。

為吸引食客，餐飲區今年引入多個全新品牌，包括老字號「均香餅家」、玉泉、Flair Up及「紅到非＠非洲王子」等。

此外，市集將於12月4日至6日（星期五至日）下午6時至8時首設「Happy Hour」時段，部分餐飲攤檔將推出限定特別菜單；Flair Up聯合創辦人、花式調酒師Washam Limbu亦會到場表演。

市集將於12月4日至6日（星期五至日）下午6時至8時首設「Happy Hour」時段（太地提供）

首設週末限定兒童遊樂區 收益全數捐慈善機構

除了飲食及購物，市集亦針對家庭客群作出新嘗試，首次於12月5日至6日（星期六及日）增設「週末限定兒童遊樂區」，提供遊戲攤位、工作坊及休憩空間。活動期間，大會亦與「香港小莎翁」合作舉辦原創故事巡遊，表演隊伍將由太古城中心巡遊至太古坊。

是次市集由太古地產青年展能計劃「太古地產 Placemaking Academy」（SPPA）的學生團隊負責策劃及執行。所有餐飲攤檔均會提供可重用餐具，現場裝置亦採用石英砂立體打印及可回收蜂巢紙板等環保物料。太古地產表示，今屆市集收益將全數撥捐「愛心聖誕大行動」及新增受益機構「聖雅各福群會」。