太地旗下品牌「太古坊」首度進軍內地　4座甲廈已獲竣工許可

太古地產（1972）宣布，位於北京市朝陽區綜合發展地標「頤堤港」正式更名為「北京太古坊」，此次更名將現有頤堤港項目與即將落成的二期擴建部分統一納入太古地產的「太古坊」品牌。



北京太古坊（太地提供）

品牌首度北上 總樓面逾86萬平米

太古地產中國內地行政總裁戴可為表示，將「太古坊」品牌引入中國內地，對太古地產具有重要里程碑意義。在北京，集團致力於打造一個充分結合城市特色、回應社區需求與未來願景的地標。北京太古坊總經理戴楷亦表示，項目踏入新階段，將致力落實多年願景，打造成融合商務、文化與自然生活的活力濱水地標，與城市共同成長。

作為太地在中國內地最大的單一投資項目，北京太古坊落成後總建築面積將超過86萬平方米。項目坐落於壩河水岸，項目落成後，將涵蓋八座甲級辦公樓、融合室內外空間的商場、集社交與健康生活於一體的公共空間「德爾斐(The Delphi)」、一座全新時尚生活酒店，以及文化藝術與休閒活動空間。

北京太古坊辦公樓與零售空間規劃（太地提供）

擴建後的商場合計零售面積達 15 萬平方米，約 400 個零售品牌將分布於「太古坊西區」(Taikoo Place West)、「太古坊中區」(Taikoo Place Central) 及「太古坊東區」(Taikoo Place East) 三大相互連通的區域，匯聚生活品味、餐飲、休閒及體驗式設施，打造「都市綠洲」。 北京太古坊直通地鐵 14 號線，項目往返北京首都國際機場、北京大興國際機場、CBD 商務區等主要交通及商務樞紐，以及機場高速 (S12)、四環、五環等城市環路和主幹道將日益便捷。

四座新落成的甲級辦公樓及毗鄰的零售空間已於9月下旬取得竣工許可，交付工作目前正分階段進行。