據格隆匯梳理，瑞銀11月23日發布的香港市場2027年展望認為，香港經濟與盈利增長將回歸正常化，利率維持高位使估值擴張空間受限，回報主要靠盈利與股息而非倍數。

數字先擺出來。實際GDP增速從2026年的4.5%放緩至2027年的3.5%；MSCI香港2026年盈利預計增長18%，2027年轉為下降2%，2028年再加速至7%。指數目標11800點，對應13.5倍目標市盈率，隱含約7%上行，加上4.1%股息率，總回報約11%。

今年的路徑是前高後低。MSCI香港年初至今價格回報3%、總回報7%，與MSCI亞洲除日本基本一致；銀行、綜合企業與房地產領漲，富途與澳門博彩落後。估值13.8倍遠期市盈率，低於歷史均值0.7個標準差，但經利率調整後的股權風險溢價僅2.2%，低於均值1.1個標準差，說明便宜是表象。

David Webb認為，投資者面對的風險正升溫，倘一國兩制、獨立關稅區地位受損，勢破壞香港經濟。（資料圖片）

2027年的三條主題是金融、高價值貿易與AI採用。金融業是香港GDP最大貢獻者，二季度實際增加值按年增長約7%；前10個月IPO融資520億美元、按年增長84%。高價值貿易方面，全球AI相關資本開支2026年增長約100%至1萬億美元，2027年再增約70%至1.75萬億美元，推動空運與高價值商品；9月香港總貿易額按年增長61%，為1953年以來最高，航空貨運貿易額增41%而貨量只增3%。AI採用率在金融業達80%，大型企業79%，中小企業49%。

風險有兩處。內地加強跨境投資與離岸稅收執法，包括國務院第837號令與離岸信託稅收規則，可能制約財富流入；美聯儲12月與1月各加25個基點，10年期美債2027年仍達4.8%。

關鍵數據：GDP 3.5%；MSCI香港目標11800點、13.5倍；2027年盈利-2%；IPO 520億美元；AI資本開支1.75萬億美元；10年期美債4.8%。

風險提示：跨境監管收緊；利率更高更久壓制估值與按揭負擔。