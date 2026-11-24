全球經貿受地緣政治角力、供應鏈多元化重組及環球高息環境深刻影響。對於從事進出口及跨境貿易的企業而言，傳統單純以成本導向的營運模式已難以為繼。如何在動盪的地緣局勢下重塑採購與銷售版圖？物流業如何透過科技工作流、精準運價比對與航線優化保持香港國際航運優勢？企業又該如何借助跨地區信用保險及靈活的貿易融資抵禦壞賬風險、盤活流動資金？本次講座由大新銀行支持，匯聚商業銀行、國際信用保險、物流科技與行業商會領袖，深入剖析「貿易、物流、保險、資金」四維協同的破局之道。



專家分享重點：

全球趨勢及跨國供應鏈新佈局

LogTech 賦能及跨地區信用防線

金融與專業服務如何促成交易落地

活動詳情：

日期： 12月08日 (星期二)

時間：下午4時開始

形式： Talk Talk 網上講座

嘉賓主持：

香港物流創新協會會長 程志偉先生

嘉賓（排名不分先後）：

大新銀行企業銀行處總經理及商業銀行主管 李健俊先生 (Mr. Alan Lee)

安聯貿易亞太區中資企業服務（海外）負責人 劉倩斯女士 (Ms. Sandy Liu)

FreightAmigo 首席營運官兼聯合創辦人 謝凱澄女士 (Ms. Ivy Tse)

嘉賓背景（排名不分先後）：

香港物流創新協會會長 程志偉先生

程志偉（Mat Ching）現任香港物流創新協會會長，致力推動業界數字化轉型，促成物流企業、科技方案商與政策單位之間的對接與協作。他同時擔任香港物流商會倉儲委員會主席，以及香港貨櫃拖運業聯會、香港貨櫃車主聯會、香港貨倉聯合會理事，長期參與行業政策討論。商業方面，程志偉為海航物流集團有限公司董事，並創辦盈滔物流有限公司及盈滔物流（深圳）有限公司，業務覆蓋香港與內地，涵蓋國際貨運代理、倉儲管理、跨境運輸及供應鏈方案。深耕物流業二十餘年，他熟悉由前線操作到跨境供應鏈佈局的實際運作，近年專注研究地緣政治下的貿易路線重組、新能源汽車、智慧倉儲與人工智能在物流場景的落地應用，並積極協助中小企在成本與合規壓力下尋找轉型切入點。

大新銀行企業銀行處總經理及商業銀行主管 李健俊先生 (Mr. Alan Lee)

李健俊先生於2025年加入大新銀行，現為大新銀行企業銀行處總經理及商業銀行主管，專注推動以本港及大灣區中小企業和中型企業客戶為核心的商業銀行業務發展。李先生擁有逾37年大中華區銀行及金融界經驗，曾於多家國際銀行出任高級管理要職，專長涵蓋商業貸款、大宗商品融資，以及金融科技發展等範疇。憑藉於銀行及金融界的豐富經驗，李先生亦積極投入於創科人才及青年培育，現為本港非政府組織STEM+E Consortium的管理委員會委員及創始成員之一，透過舉辦創新科技及創業比賽等活動，激發新一代的科技創新思維。此外，李先生亦曾任清華大學兼職講師，教授商業貸款課程，與未來企業家分享商業世界的實務經驗。

安聯貿易亞太區中資企業服務（海外）負責人 劉倩斯女士 (Ms. Sandy Liu)

擁有近 20年 保險及風險管理行業經驗，長期服務於安聯集團，專注於國際貿易風險管理與供應鏈韌性領域。職業足跡遍及中國內地、香港及東南亞市場，深度參與了不同經濟週期下企業在跨境貿易中的資金保障與供應鏈風險應對。多年來，為國有企業、民營企業及跨境經營客戶設計全面的貿易信用保險及應收賬款風險管理方案，幫助企業在複雜的國際貿易環境中保護現金流、穩定供應鏈，並整合安聯的全球網絡與資源，支持企業穩健出海。

FreightAmigo 首席營運官兼聯合創辦人 謝凱澄女士 (Ms. Ivy Tse)

謝凱澄女士為 FreightAmigo 聯合首席執行官兼創辦人。她曾於《財富》世界百強 (Fortune Global 100) 企業擔任區域高管，累積逾 15 年的跨國企管經驗，專業領域橫跨資訊及通訊科技 (ICT)、雲端服務及物流供應鏈，擅於將嶄新科技轉化為實質的商業價值。近年，她專注引領國際物流與貿易融資的數碼創新。在其帶領下FreightAmigo 為香港金融管理局的認可數據提供方，並成功與滙豐（HSBC）及渣打（Standard Chartered）等國際領先銀行建立策略合作，推出建基於替代數據的創新貿易融資方案，協助企業實現端到端貿易流程可視化，協助企業提升營運效率及資金周轉效能。此外，謝女士在推動香港貿易數碼化備受港府及業界肯定。自 2022 年起，她獲邀擔任運輸及物流局轄下香港物流發展局委員，致力促進科技創新及推動香港物流生態系統的可持續增長。她亦獲邀出任香港金融管理局數碼貿易項目 CargoX 專家小組成員，深度參與數碼貿易政策發展，促進政府與創新科技生態圈之間的連繫。謝女士現任香港工業總會第21分組（運輸與物流業協會）主席、青年委員會副主席，以及香港總商會（HKGCC）物流委員會委員，致力推動創新科技應用及物流業升級轉型。憑藉卓越的創業成就及行業貢獻，她先後榮獲「德勤香港高科技高成長女性獎」及「第四屆金紫荊女企業家獎」等殊榮，其專業領導地位及業界影響力備受肯定。

借定唔借？還得到先好借！

免責聲明：本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。