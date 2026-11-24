周大福（1929）公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利50.34億元，按年增長98.66%。每股基本盈利0.51元，中期息派0.35元，增加59.09%。



公司指出，盈利增加，主要由於黃金借貸合約重估產生公允值收益13.36億元，而去年同期則錄得31.43億元虧損，以及各主要市場的銷售有所改善。

營業額442.63億 按年升逾13%

期內，營業額442.63億元，按年上升13.54%。受惠於金價回落，計價黃金首飾的營業額增長18.7%。經營溢利下跌18.2%至55.79億元；毛利率25.6%，跌4.9個百分點，因金價上升帶來的得益減少。

周大福公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利50.34億元，按年增長98.66%。（資料圖片）

港同店銷售增35%

期內，香港、澳門及其他市場營業額增長37.6%，主要受惠於內地黃金增值稅改革後持續活躍的旅客消費、穩健的本地需求，以及升級的零售體驗；佔集團營業額的比例上升至21.1%，去年同期為17.4%。

上半年，港澳業務均錄得強勁的增長，同店銷售增長35.1%，其中香港及澳門分別增29.1%及55%，主要受惠於正面的消費氣氛及較暢旺的顧客人流。

內地業務方面，營業額上升8.5%，主要由零售業務增長帶動，反映產品吸引力持續提升，以及店舖高端化舉措帶動門店生產力進一步改善。零售值增長2%，同店銷售增長10.5%。

內地零售點減少498個

截至9月底，集團在內地有4,807個零售點，按年減少498個，同店銷售增長10.5%；香港及澳門有94個零售點，按年增加兩個，同店銷售急增35.1%，主要受惠於正面的消費氣氛及較暢旺的顧客人流。

港澳業務方面，周大福指，私人預約及貴賓室所帶來的銷售額佔旗艦店銷售額近50%。（資料圖片）

料內地放緩關店

在內地，臻選精品店的生產力顯著高於平均同店水平，其數目亦由8間增至13間，穩步邁向於2030財政年度開設50間的目標。內地首間全球旗艦店預計將於本月在上海K11投入營運。隨著優化零售網絡，集團預期2027財政年度的關店步伐將放緩，帶動零售點網絡逐步回穩。配合優越位置門店組合的持續升級，內地市場已具備有利條件，於可見未來為業務帶來更強勁的增長動力。

港澳業務方面，周大福指，期內，私人預約及貴賓室所帶來的銷售額佔旗艦店銷售額近50%。展望未來，集團將繼續深化此顧客服務策略，以釋放高淨值客群的長遠增長潛力。