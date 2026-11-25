中國電訊設備商華為（Huawei）周二在美國紐約布魯克林聯邦法院迎來重大刑事裁決。聯邦陪審團就其涉及伊朗業務及竊取商業機密的案件，裁定華為面對的12項刑事控罪中，有10項罪名成立，僅2項脫罪。



具體而言，10項成立罪名涉及欺騙銀行隱瞞伊朗業務，以及串謀竊取美國企業商業機密等指控。至於「合謀妨礙司法公正」及「合謀從事敲詐勒索活動」(指控華為運作模式如同犯罪集團)等罪名，陪審團則裁定華為無罪。



中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的華為標誌。（Reuters）

27年量刑宣判 華為：絕對會上訴

美國聯邦地方法院法官唐納利(Ann Donnelly)將於2027年9月14日進行量刑宣判，屆時華為面臨何種處罰尚不明朗。

華為的律師Brian Heberlig表示，公司對判決結果感到失望，華為絕對會提出上訴。他亦指出，針對「合謀從事敲詐勒索活動」獲判無罪，證明華為確實擁有誠信合規的企業文化。

Heberlig在結案陳詞中批評檢方斷章取義，從多宗互不相關的事件中挑選部分個案，試圖拼湊出長達20年的串謀計劃。他表示，華為的成功來自努力工作、創新，以及對研究與開發的投資。

對於審判結果，華為方表示失望，稱一定會上訴。圖華為創辦人任正非（左）活動相。（華為官網）

美控華為竊取 交易涉滙豐、渣打多家銀行

本案始於2018年。由於美方擔憂華為構成國家安全風險，華府隨後於2019年將華為列入貿易黑名單，限制華為取得美國技術。

美國檢察官指控華為在伊朗經營業務期間，向多間銀行隱瞞相關交易，涉及滙豐銀行(HSBC)、渣打銀行(Standard Chartered)及法國巴黎銀行(BNP Paribas)，令公司得以在違反美國制裁規定的情況下，將美元資金轉入及轉出伊朗。

審訊期間，檢方試圖證明華為曾竊取思科系統(Cisco Systems)的路由器源代碼、無線通訊公司Quintel的天線技術，以及聘用一名教授，以取得半導體公司CNEX研發的電路板資料。