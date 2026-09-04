彭博︰DeepSeek擬部署逾16萬顆華為AI晶片　為新數據中心提供算力

DeepSeek計畫在其正在內蒙古建設的一座大型數據中心部署至少16萬顆華為最先進的AI加速晶片。這可能打造出目前已知規模最大的華為AI晶片集群之一，並推動中國進一步減少對輝達晶片的依賴。

彭博引述知情人士透露，這家AI先鋒企業計畫使用華為下一代昇騰950DT晶片來運行其模型，不過具體安裝時間將取決於華為的生產能力。其中一位知情人士稱，DeepSeek目前並不打算使用950DT進行模型訓練，儘管華為在設計和推廣這款處理器時，將其定位為能夠勝任這一要求更高的任務。DeepSeek此前曾嘗試使用華為晶片訓練模型，但迄今在這一關鍵環節仍主要依賴輝達加速晶片。

2025年11月8日，在中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的華為標誌。（Reuters）

知情人士又稱，DeepSeek希望採購更多華為最先進的晶片，但這家中國半導體龍頭目前產能不足。其中一位知情人士表示，受高端存儲器等零組件短缺制約，華為今年950DT的產量將被限制在幾十萬顆這一量級的低端。知情人士稱，華為還需要平衡其他客戶的需求，並嘗試向海外出口少量產品，因此完成DeepSeek這筆訂單可能需要一年以上。

報道稱，如果按計畫建成，內蒙古這一數據中心將成為推動DeepSeek AI研發的重要基礎設施。DeepSeek目前正洽談融資數十億美元，以擴充其基礎設施。這一集群的規模將遠超目前其他公開已知的華為昇騰處理器集群，在中國努力擺脫對輝達晶片依賴之際具有重要意義。據一位了解華為生產能力的人士透露，到該項目投入運行時，中國可能已經擁有數個類似規模的集群。