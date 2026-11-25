沉寂一時的香港名廚「幟哥」黃永幟，重返餐飲業，再展廚藝！餐飲集團 LUBUDS 旗下、位於大圍圍方的新派中菜館「念月樓」早前於官方社交平台發文宣布，黃永幟已加盟出任顧問主廚，親自領軍打造全新大菜牌，並預告重塑其三款馳名經典菜式，目標是以親民價格推出多款超值晚市套餐，實行利用「星級廚藝、街坊價錢」策略搶攻市場。



名廚黃永幟轉投大圍中菜館「念月樓」。（龍皇酒家網頁圖片）

幟哥「傾注數十載功力」 領軍新菜牌

「念月樓」於官方Facebook專頁以「幟哥駕到！名廚黃永幟強勢加盟念月樓」為題發出公告，指黃永幟將「傾注數十載深厚功力，領軍全新團隊打造全新大菜牌」，相片可見他依然戴著醒目白色框眼鏡。

公告稱，餐廳主打嶄新粵菜及高水準中式點心，幟哥加盟後將重點重塑多款其享負盛名的經典招牌菜，三大焦點包括濃湯雞煲翅、伊比利亞黑毛豬叉燒，以及酸菜湯原幅八頭花膠。

除精緻大菜外，公告亦特別提到餐廳將推出「多款極致超值晚市套餐」，以「最親民嘅價格帶畀大家星級尊貴享受」，呼籲食客親臨品嚐其粵菜美學。

幟哥加盟後將重點重塑多款其享負盛名的經典招牌菜。（網上圖片）

全盛期擁9分店 早年捲造市案後趨低調

現年逾60歲的黃永幟在香港飲食界极具代表性。他於2004年與兄弟黃永康共同創立龍皇集團，在油麻地開設首間龍皇酒家，其後擴展至灣仔皇悅、尖沙咀ICC龍璽及灣仔龍袍等品牌，全盛時期坐擁9間分店，並於2018年在創業板上市，集資約5,000萬元。

然而，集團其後經歷重大波折。黃永幟於2021年沽清龍皇集團全數股權，同年年底因捲入「唱高散貨」（俗稱「微信女」）造市投資騙局被捕，隨後一度銷聲匿跡。2023年，龍皇集團旗下門市縮減至3間，現時官網已失效，旗下餐廳全線結業。

黃永幟於2021年造市投資騙局被捕，隨後一度銷聲匿跡。（資料圖片）

曾主持經典飲食節目《為食總司令》。 （TVB）

2024年任烹飪節目評判

沉寂多年後，黃永幟逐步回歸本業。2024年曾於TVB烹飪選秀節目《拍檔廚房》中以嚴格專業的「地獄判官」姿態擔任評判，引起觀眾注目。今次他正式進駐大型商場地標中菜館擔任顧問主廚，消息一出，隨即被外界視為這代名廚「東山再起」的重頭戲。

LUBUDS集團此番邀請黃永幟加盟，既可借助其知名度及廚藝號召力為新品牌打響聲勢，亦配合當前餐飲市場以高性價比套餐刺激晚市客流的趨勢；而對黃永幟而言，則屬其重返餐飲前線的重要一步，後續能否藉此重建個人品牌及商業版圖，值得市場持續關注。