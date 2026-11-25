瑞銀財富管理投資總監辦公室在《2027年度展望》報告中，預計明年或將出現四大情景，包括經濟持續具韌性、金髮女孩經濟、收益率重新定價，及AI熊市，機率分別有50%、20%、10%及20%。當中機率最高的經濟持續具韌性，AI資本支出穩健並持續增長，標普500有望較目前水平升雙位數至8200點，而AI熊市情景中則會出現AI資本支出大幅放緩，美股跌至5500點。



瑞銀看好歐洲、印度及台灣三地股市。（路透社）

給予美股、中港股及日韓台股中性評級

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，目前給予整體股票投資中性評級，美股，以及亞太區股市包括中港股市、日韓及台灣股，均為中性，但當中看好歐洲、印度及台灣股市。當中MSCI中國預計明年能有中單位數升幅，較為看好醫藥、內銀及個別工業股。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，相較股票投資，明年將為「債券大年」，看好債券投資，包括主權債、新興市場及高收益債，目前為新資金或者轉換投資較吸引的選擇。另外，也看好黃金及銅等大宗商品投資機遇，明年目標價每盎司5,000美元。

左起︰瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎、瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆。﹙顧慧宇攝﹚

看好債券及黃金投資

AI投資方面，她表示，目前AI投資佔全球股票配置約30%，但未來一年會建議調整股票配置重心，提升多元化。在科技領域，美股方面，會青睞財務實力較強、變現前景清晰且能夠以內部資金支持投資的超大規模雲端服務商，以及算力、晶圓代工和半導體設備領域部分龍頭。在科技股以外，工業和醫療保健板塊尤其值得關注。

而AI、電力和資源以及長壽經濟仍是重要結構性增長機遇。對算力、電力基礎設施和醫療保健創新的強勁需求，應會支持長期投資，但考慮到市場預期高企、融資約束、供應瓶頸和個別公司風險，投資者仍需多元化配置、有紀律性地篩選標。

AI投資主題，瑞銀看好超大規模雲端服務商等。（Reuters）

看好超大規模雲端服務商及半導體等龍頭

胡一帆表示，2027年總體環境依然有利。全球通脹預計將放緩，但各國進展可能不一；與此同時，債務問題應保持可控。AI投資也有望繼續增長，預計 2027年全球 AI投資將由2026年1.0萬億美元上升至1.4萬億美元，2028年進一步增加至1.5萬億美元。

另一方面，政府政策對經濟走勢影響目益加大，Al產能集中於少數大型企業，投資者愈發注重投入能否取得相應的回報，而且地緣政治仍不時引發市場波動。在此背景下，投資者不應僅寄望於市場本身的韌性，而應分散回報來源，增強投資組合的韌性。