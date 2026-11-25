美國收緊管制，限制中國企業通過東南亞國家使用美國先進晶片，花旗集團和渣打集團等金融機構隨即對數據中心客戶展開全面排查。



彭博引述知情人士透露，這些銀行與星展集團、華僑銀行和大華銀行等亞洲主要銀行一道，要求與新加坡、馬來西亞及東南亞其他國家數據中心有關聯的企業披露更多信息。



外媒指，花旗集團和渣打集團等金融機構對數據中心客戶展開全面排查。﹙資料圖片﹚

大型新雲服務商 審查重點

知情人士表示，銀行正要求客戶提供更多有關晶片實際使用方的詳細信息，並出具符合美國商務部更嚴格出口管制規定的證明。審查的一大重點是大量採購晶片並出租算力的新雲服務商。作為亞洲數據中心建設熱潮主要融資方之一的私募股權公司，也收到了銀行問詢。由於相關問詢涉及保密事項，知情人士不願具名。

華僑銀行躉售銀行業務集團首席信貸官Pauline Ho在一份聲明中表示：「我們已聯繫客戶，了解新規的影響。根據迄今的溝通情況，鑒於我們絕大部分數據中心業務敞口涉及美國超大規模雲服務商，預計現階段不會出現重大問題。我們將繼續密切關注事態發展。」

彭博指出，這場席捲行業的排查突顯出，全球銀行將在堵截美國晶片違規流轉方面扮演關鍵角色。此前，涉及輝達公司執行長黃仁勳的醜聞，已將美國晶片黑市推至聚光燈下。

知情人士表示，渣打以及在新加坡運營的其他銀行正向新加坡金融管理局通報審查結果。

新加坡金管局稱，期望金融機構保持警惕，評估其業務活動和風險敞口帶來的風險。﹙資料圖片﹚

新加坡金管局︰期望金融機構保持警惕

新加坡金管局在一份聲明中表示：「金管局期望金融機構保持警惕，評估其業務活動和風險敞口帶來的風險。」

另外，新加坡最大銀行星展銀行在一份聲明中表示：「標準融資條款包括保證遵守適用的現行國內及國際法律。任何負責任的銀行都會與客戶合作，了解客戶如何確保合規。星展銀行仍致力於支持數據中心客戶，並將繼續推進數據中心融資交易，同時遵守各司法管轄區適用的監管要求。」

大華銀行發言人表示，該行定期審查融資組合，並正就美國新規與客戶溝通。花旗集團發言人拒絕置評。