聯交所對中國恒大集團（清盤中）（已除牌，前股份代號：3333）、恒大物業集團有限公司（股份代號：6666）及七名董事的紀律行動。

聯交所譴責中國恒大及恒大物業。同時，向中國恒大（截至除牌日）執行董事兼主席許家印、中國恒大前執行董事兼行政總裁夏海鈞、中國恒大前執行董事兼財務總監潘大榮、恒大物業前執行董事安麗紅、恒大物業前執行董事兼主席趙長龍、恒大物業前執行董事甄立濤作出董事不適合性聲明及譴責。

另外，聯交所向恒大物業前執行董事胡亮，作出損害投資者權益聲明及譴責。

聯交所讉責中國恒大和恒大物業，以及許家印、夏海鈞在內7名董事。﹙資料圖片﹚

聯交所稱，本個案關於在恒大物業向中國恒大提供134億元人民幣的財務資助一事中， 中國恒大及恒大物業嚴重違反《上市規則》，以及這兩家公司的相關董事嚴重違反其在《上市規則》下的職責。

相關財務資助源於中國恒大於2020年末為應付資金需要而啟動的一項特別融資項目，當時恒大物業剛完成分拆上市不久。

於2020年12月至2021年8月期間，恒大物業及其附屬公司以淨額134億元人民幣的定期存款作質押，為多名第三方取得的銀行承兌匯票及貸款提供擔保。有關貸款所得款項最終轉回中國恒大，其中100億元人民幣於2021年2月用作提前贖回中國恒大發行的債券。

有關質押涉及恒大物業首次公開招股所得款項中的約31.2億元人民幣（即54%），有違其招股章程所述的所得款項擬定用途。恒大物業於2021財政年度的中期報告卻錯誤地表示首次公開招股所得款項中尚有44.9億元人民幣未被動用，並將按照招股章程所述的擬定用途使用。

特別融資項目及有關質押並未獲恒大物業董事會全體成員知悉。向中國恒大提供的財務資助構成主要交易及關連交易，但恒大物業並未遵守《上市規則》第十三、十四及十四A章的相關規定。恒大物業的違規事項包括（但不限於）其未有作出所需披露及取得所需的獨立股東批准、就首次公開招股所得款項的用途作出了不準確且具誤導成份的披露，以及沒有諮詢其合規顧問。

聯交所裁定，中國恒大時任執行董事兼財務總監潘大榮策劃把恒大物業的資金透過第三方中介轉移至中國恒大的安排，藉此規避有關關連交易的《上市規則》。

2017年3月9日，全國政協委員、恆大集團董事長許家印出席在北京舉行的第十二屆全國政協五次會議記者招待會。（Getty Images）

中國恒大時任主席、執行董事兼控股股東許家印及中國恒大時任執行董事兼行政總裁夏海鈞知悉或理應知悉上述安排及／或質押。

具體而言，聯交所裁定，許家印曾指示潘大榮及其他高級管理階層成員騰出恒大物業及其附屬公司的可動用現金供中國恒大使用。夏海鈞則曾批准恒大物業向一家銀行存入一筆20億元人民幣的款項，該筆存款其後被恒大物業用作質押。

無論如何，許家印作為中國恒大的主席兼執行董事，以及夏海鈞作為中國恒大的行政總裁兼第二把手，兩人均顯然嚴重失職。即使中國恒大當時正面對加劇的流動資金壓力，他們並沒有採取充分行動跟進中國恒大的財務狀況，也未了解其資金需求擬如何及過往如何得以應付。許家印亦未有審閱便批准了相關文件，且無視其按相關內部監控措施應承擔的責任。

在簽立質押的一事上，恒大物業的四名前執行董事，即安麗紅、趙長龍、甄立濤及胡亮，均有不同程度的參與。他們知悉或理應知悉有關安排及／或質押。儘管多項警號，他們未對相關轉賬提出足夠的疑問，且並未獨立評估轉賬目的、理據及詳情，只是形式上批准有關文件。他們亦未有讓恒大物業董事會全體成員知悉有關事宜，也未促使恒大物業遵守《上市規則》。他們公然無視或至少罔顧其職責。他們的行為顯示其高度順從潘先生及中國恒大的意願，並將中國恒大的利益置於恒大物業的利益之上。

董事不適合性聲明是指聯交所認為許家印、夏海鈞及潘大榮均不適合擔任中國恒大或其任何附屬公司的董事或高級管理階層成員，而安麗紅、趙長龍及甄立濤均不適合擔任恒大物業或其任何附屬公司的董事或高級管理階層成員。損害投資者權益聲明是指聯交所認為，胡亮擔任恒大物業或其任何附屬公司的董事或高級管理階層成員，可能會損害投資者的權益。