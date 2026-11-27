滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，看好美國、日本、南韓及香港股市，而中國股市則下調至中性評級，但目前中港股市估值已調整至較為吸引水平，若果明年AI能夠帶動企業盈利上升，而高息股仍能穩定增長，預計能夠吸引資金回流。故此，給予恒指明年尾目標價3萬點。恒指目前於22000點徘徊，意味有逾三成上升空間。



滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華。（顧慧宇攝）

看好美股、日韓及港股 中國股市降至中性評級

同時，美息預計僅會在今年尾減息25點子，隨著油價回落及通脹壓力舒緩，明年全年按兵不動。而香港樓市已穩定，有利消費信心及股市表現，加上來港上市IPO活動仍強勁，都會有利整體股市。另外，港府推出五年規劃，推動北都建設，當中也有AI相關項目，目前AI佔GDP比例較低，但增速較快。

港股板塊方面，AI整體趨勢發展未有太大改變，仍會看好相關帶動盈利投資機遇，以及高息股。

何偉華指香港樓市已穩定，有利消費信心及股市表現，加上來港上市IPO活動仍強勁，都會有利整體股市。（資料圖片）

美國僅年尾減息一次 明年全年按兵不動

全球來看，隨著AI從聊天機械人擴展至代理式與實體應用領域，該行預期，生產力提升、科學突破與新產品將加快人工智能在先進製造、機械人、醫療保健、生命科學、材料、能源及金融服務領域應用。因此、為支援持續增長需求所需的基礎設施投資，預計亦將保持強勁。

除了AI生態系統之外，全球政府與企業在能源與資源安全、產業回流及提升供應鏈韌性方面投資，亦為全球經濟提供進一步支持。潔淨能源、電網、數碼基礎設施、材料及工業等領域，將在2027 年帶來互補的投資機遇。

美息預計僅會在今年尾減息25點子。（Getty）

看好非AI板塊包括潔淨能源等

同時，在高利率維持更長時間環境下，優先投資中期優質債券及精選收益型資產，包括基礎建設、精選私募信貸及波幅策略，以助分散投資組合風險。

滙豐私人銀行繼續看好黃金，認為近期金價偏軟屬週期性調整，而非趨勢逆轉。央行需求強勁、外匯儲備多元化，以及持續地緣政治不確定性，均為金價提供支持。

該行亦預期，各地經濟增長及央行政策差異將導致貨幣表現分化。因此對美元持中性觀點，偏好澳元、人民幣和韓圓，對英鎊、印度盧比和土耳其里拉則持較審慎看法。