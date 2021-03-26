B站上市｜bilibili美股折讓8%　7萬人中籤勢損手　張智威：鬥長命

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-26 13:00

「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）（9626，美：BILI）今日（26日）公布招股結果，最終公開發售接獲27萬份申請，一手（20股）中籤率僅10%，認購25手才穩中一手，共68,758人獲分貨。

嗶哩嗶哩香港每股定價808港元。而截至周四美股收市，嗶哩嗶哩美股收報95.65美元，按每份美國存託股份相等於1股Z類香港普通股計算，每股折合市值約為743港元，較香港IPO定價低8%，意味B站暗盤及首掛有機會低開。

信誠證券聯席董事張智威都坦言，會預計很大機會出現破發，「因為美股實在平太多」。（資料圖片）

恐步百度後塵 「殺估值」不宜追

信誠證券聯席董事張智威坦言，預計嗶哩嗶哩很大機會「破發」，始終美股股價實在比港股定價便宜得多。

中籤的股民面對著已先輸錢的局面，張智威表示有貨及或持貨不多的投資者可以選擇「坐吓，博一博，鬥長命，因為當你一沽，就會立即唔見錢」，建議投資者可以留意它能否重上成本價，再考慮沽出。

另外，他指出，擔心百度在美股上市後現急瀉的情況，會在嗶哩嗶哩身上重現，故不鼓勵追入。他認為美股不穩，中概股備受打壓，加上科網股「殺緊估值」，表現較疲弱，高追低追都不適合，「唔係佢唔會升，係佢嘅值博率唔高，所以無貨就唔洗追」。