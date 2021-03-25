B站上市｜非二次元平台咁簡單　內容多元化成年輕人最愛社區

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-25 08:30

內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站，新上市編號：9626），又被籲為「中國版Youtube」，以「二次元」和「彈幕」等年輕人流行文化起家。B站正式啟動回港IPO，再次引起大眾關注，周五（26日）將公布招股結果，下周一（29日）正式掛牌。 作為依靠二次元起家的視頻平台，到底B站的商業化模式及內容生態，與其他影視平台有何區別？B站又是如何反映出內地年輕人的性格和文化現象呢？《香港01》推出「Bilibili上市」系列專題報道，為讀者拆解Bilibili的發展及文化。

目前，Bilibili有影視、音樂、遊戲、直播、VLOG等20多個內容分區。（Bilibili）

B站是一個以ACG（動畫、漫畫、遊戲）內容起家的彈幕影片分享網站，於2009年6月26日建立，前身為影片分享網站Mikufans。經過多年發展，B站除了有日本動漫，目前更有影視、音樂、遊戲、直播、VLOG等20多個內容分區，甚至是內地首個關注ACG直播的互動平台。

實現多元商業化

據B站的招股書顯示，平台提供大量豐富的內容以滿足年輕人多元的興趣，實現了多元的商業化，主要以移動遊戲、增值服務、廣告、電商及其他方式創收，並以35歲以下的「Z+世代」為主要用戶。根據艾瑞諮詢報告，去年35歲及以下的用戶，在B站的用戶佔比超過86%。

B站的內容生態包括視頻服務、移動遊戲等，當中以UP主創作的PUGV（Professional User Generated Video，專業用戶生成視頻）為基礎，並以直播和OGV（Occupationally Generated Video，專業機構生產內容）為主要吸引點。

據了解，B站坐擁大量OGV作品，即其自身出品的內容，包括紀錄片、電視劇、電影及綜藝。截至目前，B站已出品100部OGV作品，比如《人生一串》、《歷史那些事》系列等紀錄片；《寵物醫院》、《非正式會談》等原創綜藝及作品。

進軍網遊界

此外，B站用戶群體中有大量的網絡遊戲愛好者，令遊戲成為PUGV的第二大熱門品類。據介紹，B站主要提供獨家代理的移動遊戲，即負責遊戲發布、遊戲服務器託管及維護、遊戲推廣和客戶服務，以及為第三方遊戲開發商開發的聯合運營移動遊戲提供平台。

截至去年12月31日，B站已經運營了43款獨家代理的移動遊戲，以及數百款聯合運營的移動遊戲。據招股書顯示，B站去年的淨營業額120億元，當中40%均由移動遊戲業務貢獻。

值得一提的是，遊戲也是B站上最受歡迎的直播內容。2018年，B站更將直播內容擴展到電競，包括英雄聯盟（League of Legends, LOL）的頂級比賽及守望先鋒（Overwatch）聯賽。除遊戲直播外，平台上還提供娛樂直播，包括音頻相關直播（主播唱歌或就各種主題與觀眾聊天）、虛擬主播直播等。

多元內容務求滿足用戶

近年來，B站不斷拓寬業務，擴展社區內容。除了包含大量二次元作品，平台近年更不斷尋求「破圈」，從二次元走向更泛化的泛娛樂演化的路上，豐富業務形式，包括具有里程碑意義的「B站跨年晚會」，引起網民討論的《後浪》等。

B站一直受年輕網民喜愛，皆因內容豐富，而受到官方認可則是去年新冠肺炎疫情期間，央視新聞與B站開啟的7x24小時「共同戰疫」直播，並與Figure在「B站」上聯合推出紀錄片《在武漢》，令B站一度站在主流媒體的尖端。

而在疫情期間，不少B站「UP主」都拍攝了關於武漢封城的Vlog，或創作關於新冠病毒的解讀影片，獲得數十萬甚至幾百萬的播放量，並在B站以外的平台廣泛傳播，成功「破圈」。

紀錄片《在武漢》。（Bilibili）

尋求「破圈」突圍而出

而最近期的「破圈」之作，相信是今年除夕夜推出的網絡賀歲節目《拜年紀》，以及美食紀錄片《奇食記》。前者集合了B站音樂、舞蹈、動漫、美食、遊戲、科技等各區UP主的創作結晶，台灣魔術師劉謙更在節目中教授魔術；不少年輕人都將該節目視為屬於自己的春晚，令《拜年紀》在3小時直播中吸引逾1億人次收看。

《奇食記》則與一般的美食紀錄片不同。雖然只有6集內容，卻介紹不同地區一直沿襲保存至今的「風味」，包括雲南牛撤撇、福建童子尿炖肉煮蛋、江蘇豆丹等。雖然上述「美食」令外地人聞風喪膽，卻是當地人心目中「家的味道」，令人趨之若騖。截至目前，《奇食記》已達3698萬播放次數。

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與此同時，B站亦插足自製影視領域，於去年9月播出首部以高中生青春為主題的新劇《風犬少年的天空》。有不少聲音稱，B站一直強調PUGV和創作者生態才是建設核心，而自製內容似乎和社區發展邏輯有所衝突。

不過，B站副董事長兼COO李旎強調，自製內容也是從社區生態出發的自然選擇，用戶在B站的內容生態中活躍，而B站的任務就是提供源源不斷的優質內容。因此，雖然「視頻」是B站的核心，但顯然可以涵蓋多個領域，比如以UP主為基礎的PUGV和直播，或自製內容。

誠然，與其他影視平台不同，B站建立以來一直尋求創新。時至今日，成功從一個僅作為影片播放工具而存在的二次元影視「平台」，搖身一變成為一個多元化「社區」，亦令人期待B站未來的新發展。