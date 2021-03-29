基金Archegos疑遭斬倉　中概股被洗倉　羅家聰：基本面無問題喎

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-29 17:47

一眾熱門中概股上周迎來「洗倉式」暴瀉，其中霧芯科技（美：RLX）數日間急瀉逾五成；跟誰學（美：GSX）更單日插逾四成。據外電報道，中概股面臨洗倉或與韓籍對沖基金經理Bill Hwang旗下家族基金Archegos Capital Management被斬倉有關。更重要的是，事件導致多間投資銀行出現重大虧損，引致市場恐慌情緒升溫。

據彭博報道，高盛上周五大手沽貨「斬倉」，單日清倉涉及105億美元的持股，當中百度（美：BIDU）便佔66億美元，其餘包括騰訊音樂（美：TME）、唯品會（美：VIPS）、愛奇藝（美：IQ）、跟誰學等。

據指，Bill Hwang旗下家族基金起始規模只有2億美元，但近年透過一連串高槓桿投資，今年初一度高達150億美元，相當於1,165億港元。有傳該基金多數以3至4倍槓桿投資，故此是次遭大行「斬倉」，估計被銀行強迫出售價值超過200億美元的股票，連同「孖展」損失極為慘重。

日資券商野村公布，由於其美國子公司或因一美國客戶而蒙受巨額虧損，估計涉資達20億美元。（資料圖片）

韓對沖基金疑遭「Call孖展」

由於上周美國證監會有意收緊《外國公司問責法》，或加速推動中概股退市，令一眾中概股捱沽。另外，有市場人士估計，由於Archegos Capital Management其中一隻重倉股ViacomCBS（美：VIAC），因配股而導致股價高位累瀉逾五成。Archegos一向以高槓桿方式持股，隨著持股價值下瀉需要被「Call孖展」，結果補倉失敗便面臨斬倉。

Archegos 爆連環斬倉事件，不但令中概股哀鴻遍野，更牽連個別投資銀行面臨重大虧損。其中，日資券商野村今日公布，由於其美國子公司或因一美國客戶而蒙受巨額虧損，估計涉資達20億美元。

瑞信亦因為有對沖基金客戶孖展違約需要「斬倉」，料對首季業績帶來重大影響。（路透社）

除了野村之外，瑞信亦發聲明指，由於一美國對沖基金孖展違約，導致瑞信和多家銀行在市場平倉，尚未確認實際虧損金額，但預告將為該行首季業績帶來重大影響。

隨著野村及瑞信雙雙表示因客戶斬倉而出現重大虧損，市場估計將有更多為Archegos Capital Management服務的投行將受牽連，並憂慮會出現另一次「雷曼風暴」。

羅家聰：唔使太緊張同恐慌

是次有基金疑似「爆倉」，會否引致爆發「翻版雷曼」的系統性金融風險？經濟學家、有「香港末日博士」之稱的羅家聰直言，「唔會啩，個別基金爆倉啫，人坐佢又坐，有啲咪瀨咗嘢」，他認為目前並非爆股災，未必會形成大型金融風險。

羅家聰坦言，即使部分中概股捱沽，但這些公司基本面並沒有問題，而且「個市Overall唔太差」，認為無須太過緊張及恐慌。