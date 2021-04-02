紅杉資本等斥800萬美元入股虛幣平台Kikitrade　CEO話有呢個目標

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-02 00:00

虛擬貨幣Bitcoin（比特幣）自去年第四季起價格多次創新高，讓一眾虛擬貨幣成市場人士最熱中的資產之一。縱使本港不少投資者對虛擬貨幣相當感興趣，可是本港卻並無太多可讓投資者進行有效交易的渠道，結果不時出現有參與私下交易人士被搶劫等不快事件。

剛獲紅杉資本等多名機構或知名投資者入股的虛擬貨幣交易平台Kikitrade行政總裁吳德灝透露，即將多項新產品及服務，期望做到「Back to the users 」，提供不同入門產品讓更多人參與其中。

期望做到「Back to the users 」

比特幣等虛擬貨幣價格水漲船高，自然吸引投資者目光。可是要投資比特幣價格已破5萬美元，對於資金有限的散戶而言，想參與其中始終有一定難度。為了吸引散戶入場，Kikitrade指用戶可用少至1美元參與投資，並沒有設最低投資額。在月內更將推出「自動化月供計劃」，提供定投比特幣或熱門幣種的服務，同時新增「幣幣理財」提供「高於銀行利率的理財回報，期望可以提供不同入門產品讓更多人參與其中。

吳德灝直言，公司暫時都不會將賺錢作為首選目標。期望可以在市場上定下領導地位外，更希望做到「Back to the users 」，令到有更多人可以參與投資加密貨幣，令其變得更普及化。

另外公司投資者之一，Animoca Brands 創辦人兼 CEO 蕭逸指，NFT（非同質化代幣）正在成為數碼擁有權的標準。冀與Kikitrade的合作能令虛擬資產空間能夠進一步發展，讓更多人參與其中。

Kikitrade由10月上市到現在，已累積近10萬的下載量。（Kikitrade提供）

部份資金用於教育及推廣

要發展還是需要資金支持。Kikitrade在今年3月的Pre-A輪融資，獲國際資本投資800萬美元。相關投資者會以董事局身份，共同為Kikitrade在戰略投資、資源等各方面提供協助。

吳德灝指出今次投資者，包括紅杉資本戰略合作的著名區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、台灣創投金心元資本，及區塊鏈遊戲巨頭Animoca Brands。同時亦有個別投資者參與今次融資，包括以太坊聯合創始人Joseph Lebin、澳洲創投基金Artesian Venture等等。

吳德灝估計，今次成功獲得融資，是與Kikitrade團隊背景有關。Kikitrade的始創團隊是由一班資深工程師、對沖基金交易員、投資銀行家以及區塊鏈產品專家組成，其成員擁有金融行業及區塊鏈行業的豐富資源和執行能力。

吳德灝又指，令到加密貨幣交易更普及化及平民化，亦是公司目的，所以投資者或因認同公司目的而選擇融資。 他亦期望，今次融資的資金可用作教育及推廣加密貨幣交易、新市場發牌費用等。

吳德灝直言，公司暫時都不會將賺錢作為首選目標。﹙余俊亮攝﹚

冀年內全球下載量或會達到100萬

吳德灝又指，Kikitrade目前正積極擴大市場版圖，除了港台兩地，更有打算進軍澳洲及東南亞市場，亦準備在今年第二季向新加坡監管局入紙申請有關牌照。因為馬來西亞當地的華人比較多，平均收入亦較高，故此吳德灝個人則相對睇好該市場。其次是印尼，惟因為中國市場的發幣渠道並不發達，故此暫不考慮發展中國市場。

Kikitrade由10月上市到現在，已累積近10萬的下載量。吳德灝保守估計，年內Kikitrade的全球下載量或會達到100萬。澳洲及東南亞市用家的下載量會由現時的2成，升至超過5成。