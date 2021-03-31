呷哺呷哺去年少賺99%　稱呷哺呷哺品牌未來3年集中發展華東及華南

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-31 10:03

呷哺呷哺（0520）公布截至去年底止全年業績，擁有人應佔利潤為183.7萬元（人民幣‧下同），按年大跌99.4%；經調整純利為1.3億元，按年減67.1%，派末期息0.028元。

公司指出，期內收入為54.55億元，按年跌9.5%。餐廳業務收入方面，呷哺呷哺收入為34.64億元，經營利潤為2.4億元；湊湊收入為16.86億元，經營利潤為2.25億元。

截至去年12月底，在內地擁有1,061間呷哺呷哺餐廳；並在內地及香港擁有140間湊湊餐廳。

公司表示，年內呷哺呷哺於一線城市同店銷售按年跌28.2%，二線城市同店銷售跌21.5%，三線城市及以下同店銷售跌15.9%，合計同店銷售跌23.9%。

湊湊整體同店銷售按年跌9.5%，其中一線城市跌15.7%﹑二線城市跌1.2%﹑中國大陸以外跌14.4%。

公司指出，今年會繼續實施擴張策略，並將側重於租金議價及於新址評估上利用大數據，提升新開餐廳經營效益，同時計劃持續提升旗下餐廳坪效，縮減投資回報期；又指出呷哺呷哺品牌會集中開發華東﹑華南市場，未來3年華東及華南將會是呷哺呷哺擴張的重點地區。

公司表示湊湊會在一線城市加密基礎上，借助逐漸成型的品牌力進行二﹑三線城市的下沉。