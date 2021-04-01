一文看清拜登新基建計劃　美銀：呢類板塊最為受惠

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-01 12:40

美國總統拜登（Joe Biden）周三（3月31日）公佈超過2萬億美元的基礎設施和經濟復甦計劃，這是推動國會通過修路修橋立法的第一步。

拜登逾2萬新基建計劃

具體來看，拜登的基礎設施計劃將在下一財政年度開始的10月生效，承諾讓美國經濟在2022年前保持強勁增長。其中包括6,200億美元的交通支出，包括道路、橋樑、公共交通和電動汽車激勵。政府還將在非交通設施建設方面投入6,500億美元，包括保障性住房、寬帶、電網和公立學校。

拜登希望投資5,000億美元發展美國製造業，重點放在晶片行業、綠色製造和研發上。白宮的計劃還包括向家庭護理部門撥款4,000億美元，其中包括支付護理人員的工資。

然而，基礎設施支出只是更廣泛的稅收和支出一攬子計劃的第一部分。該提案將在未來幾周進一步細化，總金額可能超過4萬億美元。除了基礎設施建設之外，拜登可能會尋求永久性延長兒童、勞動收入、兒童保育和奧巴馬（Barack Hussein Obama）醫改保費稅收抵免等刺激計劃批准的措施，在一攬子計劃中增加2萬億美元。

華爾街一直認為，要想贏得美國政府內部支持，就必須對擬議的增稅進行削減。（資料圖片）

企業稅率增至28% 籌集7300億美元

此外，正如拜登在2020年曾提到，美國政府正在呼籲將企業稅率從21%提高到28%。據稅收政策中心（Tax Policy Center）稱，這將籌集7,300億美元。華爾街預計，他將提議把外國子公司的稅率提高到21%，從而籌集4,400億美元。

對於收入超過40萬美元的家庭，最高個人所得稅稅率將提高到39.6%，從而為政府增加1,100億美元的收入；對於100萬美元收入者，長期資本利得稅率將從20%提高到39.6%，從而為政府增加3,700億美元的收入。

雖然拜登的計劃可能在很大程度上反映了他此前的提議，但華爾街一直認為，要想贏得美國政府內部支持，就必須對擬議的增稅進行削減。目前來看，美國政府已經設法通過了一項規模遠遠超過華爾街大公司預期的刺激計劃。

1.9萬億美元的刺激計劃相對來説比較容易。它不需要提高稅收。然而，許多經濟、財政力量等綜合因素可能正在推動美國政府對優先事項進行更為深遠的重新排序，其影響可能超出了華爾街的預期。

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標指受惠拜登基礎設施計劃抽升

隨着拜登基礎設施計劃的更多細節浮出水面，華爾街的初步反應似乎是有利的。隨着美國經濟復甦，以及今明兩年在政府支出的推動下企業獲利飆升，多數華爾街策略師預計股市將上漲。儘管有增稅和利率上升的阻力。

周三美股收盤走勢分化，道指跌0.26%，納指漲1.54%，標普500指數漲0.36%。美股大型科技股集體上漲，蘋果漲1.88%，亞馬遜漲1.27%，奈飛漲1.61%，谷歌漲0.78%，Facebook漲2.27%，微軟漲1.69%。

然而，對於美國政府可能通過的增稅規模，投資者或許過於樂觀。分析師認為，由於美國經濟面臨着從疫情中大幅反彈的局面，增稅將很難獲得通過。但許多人預計，快速的疫苗接種進展和大規模的刺激措施將帶來快速的經濟反彈。現在，由於10年期美國國債收益率的反彈速度已經遠遠快於預期，據報道，拜登政府認為增稅有助於限制利率風險。

亞德尼研究公司（Yardeni Research）首席投資策略師埃德·亞德尼（Ed Yardeni）本周寫道，拜登上調公司稅「將使標準普爾500指數成份股的每股收益減少15美元，到2022年降至200美元。」瑞銀（UBS）股票策略師帕克（Keith Parker）3月9日寫道，他預計拜登的稅收計劃將對每股收益造成3.6%的打擊。

帕克表示，將長期資本利得稅率從20%提高到39.6%，可能會使標準普爾500指數的市盈率下降1.5個百分點，這意味着指數可能還會下降7%。

美國銀行：工業股材料股最為受惠

以薩維塔·薩布拉曼尼亞（Savita Subramanian）為首的美國銀行（Bank of America）策略師表示，華爾街已經開始對可能達到4萬億美元的基礎設施支出進行定價。他們表示，標準普爾500指數（S&P 500）市值與M2貨幣供應量之比異乎尋常地高，為1.7，而2008年金融危機以來的平均水平為1.4。

此外，市場也在對可能的企業稅上調和10年期美債收益率上升做出反應，10年期美債收益率上升將推高企業債務支出。他們表示:「基礎設施支出會分散到數年，但企業稅上調會立即產生影響。」

分析師稱，工業股和材料股可能是基建法案的最大受益者，另外還有美國小型股，這些股的銷售與美國資本支出周期高度相關。（視覺中國）

分析師稱，工業股和材料股可能是基建法案的最大受益者，另外還有美國小型股，這些股的銷售與美國資本支出周期高度相關。

具體到個股來看，策略師們對1986年以來標普500指數成份股公司進行了篩選，以找出對美國私人非住宅固定投資組成部分銷售增長最敏感的公司。

對於非住宅固定投資敏感度最高的公司包括：能源基礎設施公司金德摩根、油田設備運營商NOV，以及醫療地產投資信託芬塔公司等；對於技術設備投資敏感度最高的是製藥公司因塞特醫療、微晶片設備製造商拉姆研究、電力公司中點能源等。

此外，對知識產權投資敏感度最高的是網絡服務提供商阿卡邁技術、旅遊服務提供商Booking、網路零售商亞馬遜，以及網絡設備製造商瞻博網絡等。