拜登將公布2萬億基建計劃　或以中國競爭作賣點換共和黨支持

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-31 15:38

美國總統拜登（Joe Biden）將公布2萬億美元的基礎設施計劃。白宮和議員3月30日舉行電話會議，透露計劃詳情。根據美國傳媒報道，計劃包括調高公司稅率。幕僚指，拜登將以應對中國競爭作為賣點。

《國會山》日報報道，拜登將於3月31日前往匹茲堡（Pittsburgh）正式公佈計劃，預計包括撥款興建道路、橋樑和寬頻，以及解決製造業等問題。基建部份是一項更大計劃的第一部份。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）3月30日對霍士新聞説，拜登4月將公佈第二部分，內容涉及兒童保健和醫療保健。她説：「美國人這個星期從他（拜登）聽到的是計劃的一部分，也就是復蘇計劃的第一步，將包括對基礎設施的投資。」

《華盛頓郵報》引述知情人士指出，拜登的計劃將包括大約6,500億美元用於重建美國的道路、橋樑、高速公路和港口等基礎設施。計劃還包括4,000億美元用於長者和殘疾人的家庭護理，3,000億美元用於住房基礎設施建設，3,000億美元用於重振美國製造業。知情人士説，這項計劃還將包括數以千億美元用於改善國家電網、實施全國範圍內的高速寬頻以及改造國家的供水系統，以及其他重大投資。知情人士也提醒，白宮官員仍然對計劃進行最後的調整，細節可能有變。

《華爾街日報》報道引述知情人士透露，白宮官員向議員表示，計劃將於8年內提供約2萬億美元的基礎設施投資。其中一位知情人士説，公司稅率將從21%提高到28%以及對企業海外收益增稅等增稅措施將負擔計劃15年的大部分成本。

但《國會山報》指出，儘管基礎設施建設吸引廣泛的兩黨支持，但共和黨可能會拒絕提高企業稅來為一項計劃買單。《華爾街日報》也指出，增加稅收建議不可能得到共和黨支持。

拜登的顧問和民主黨正在權衡於沒有共和黨支持的情況，利用預算策略來推動這項措施的各種選擇，這樣就需要幾乎所有民主黨人團結一致。報道稱，預計拜登會把「和中國競爭」作為這份基建計劃的「核心賣點」，以此吸引共和黨人的支持。