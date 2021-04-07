騰訊再遭減持　往後股價難起？　分析員派定心丸﹕下跌空間有限

撰文： 張偉倫 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-07 19:03

騰訊（0700）遭大股東﹑南非傳媒企業Prosus擬以每股575至595元，減持約1.9億股，套現最多約1,142億元，折讓幅度介乎5.5%至8.7%。Prosus對騰訊持股，將由30.9%降至28.9%。消息公布後，騰訊於德國掛牌的預託證券股價大挫逾7%。 由於該南非傳媒企業的母企Nasper在2018年減持後，騰訊股價在半年後反覆向下，較配股價累跌38%。因此市場人士均擔心，股價會重現3年前的軌跡。不過分析員認為，重覆3年的跌勢機會不大，反而認為投資者當股價處於600元附近整固後，考慮入市。

股價曾低見250元邊緣

Prosus於2019年9月從Nasper分拆，並於阿姆斯特丹掛牌，旗下最重要的資產，正是對騰訊的持股。因此今次Prosus減持，為該系企業於3年後再次沽貨。

Nasper於2018年3月已大手減持騰訊1.9億股，配售價為405元，合共套現約765億元。當時Nasper承諾於未來3年不會再減持騰訊。

在2018年1月時，騰訊曾高見474.4元，當時市場人士皆認為，騰訊股價突破500元，成為「大牛股」機會相當高。可是當年中美雙方發生貿易爭拗，互相向對方產品徵收關稅，結果當年騰訊股價反覆向下，當年10月底，股價低見251.1元。若與當年Nasper的沽貨價405元相比，在7個多月時間內騰訊股價累跌38%，與高位474.4元相比，累計跌幅達49.2%。

那麼騰訊股價於2018年的走勢，會否再次發生？勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵認為，再度發生上次股價走勢機會不大，反而認為目前最大的負面消息已出，相信股價再下跌空間有限，建議投資者可待股價於600元左右整固後入市。

他亦指出投資者可以留意由哪些市場人士承接該批股份，若股權非太散，反而有利股價。

溫傑料明日騰訊股價勢低開。（資料圖片）

溫傑：投資者可趁低吸納

對此，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，大股東再減持並不意外，只因口頭承諾已到期，Prosus以每股作價575元至595元減持，較今日收市價折讓略多，預料騰訊明日（8日）低開，股價短期內受壓。

不過，他又指，此舉並不代表股東看淡騰訊，亦有可能是為了減少資產負債。縱使騰訊股東因此而換一換人，惟相信業務不受影響。若為有貨的投資者可能要「坐一坐」，無貨的投資者反而可趁低吸納。