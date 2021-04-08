人類史上最成功投資　Naspers投資騰訊20年回報7800倍淨賺1.9萬億

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-08 11:33

《深圳商報》4月8日報道，事隔三年，騰訊最大股東南非報業集團（Naspers）再度大手筆減持，引發市場高度關注。

4月7日，騰訊控股第一大股東Prosus在官網公告稱，擬通過子公司MIH TC Holdings Limited出售1.92億股騰訊控股股票，相當於騰訊已發行股本的2%。交易完成後，Prosus對騰訊的持股將從30.9%降至28.9%。結合騰訊控股最新收盤價，Prosus此次減持股份價值摺合人民幣達1015.28億元。

Prosus是一家怎樣的公司？

或許大部分投資者對Prosus都較為陌生。騰訊的大股東不是一直是南非傳媒集團 Naspers嗎？

其實，在2019年的時候，南非傳媒集團Naspers把Prosus分拆了出來，Prosus是一家控股公司，用來持有南非投資公司Naspers的國際網路資產。

Prosus除了持有騰訊股權外，還持有俄羅斯的Mail.ru等股權，美國網上零售商Letgo和德國送餐公司Delivery Hero等的股份。

Prosus還曾持有印度最大電商Flipkart股權。Prosus在2018年的淨利潤達到42.5億美元，主要得益於向沃爾瑪出售Flipkart的股權，獲得16億美元收益。

Prosus在2019年9月11日完成上市，一下子就成為市值逾萬億元的網路巨頭。

20年投資回報7800倍

南非報業集團（Naspers）在2001年向瀕臨困境的騰訊拋出「橄欖枝」，向騰訊投資3,200萬美元，一度持有騰訊46%的股權，且此後的20年時間都是騰訊的第一大股東。

資料顯示，1997年，Naspers子公司MIH進入中國。從2001年到2002年，在網路產業最低迷的時候，MIH先後從電訊盈科、IDG和騰訊主要創始人手中購得騰訊45.5%的股權，成為騰訊最大的單一股東，也成為MIH集團在海外迄今最成功的一筆投資。總體算下來，MIH投資騰訊的花費約3,200萬美金。

2019年，Naspers把Prosus分拆了出來，Prosus是一家控股公司，用來持有Naspers的國際網路資產。這其中，Naspers所持有的31%的騰訊控股股份全部由Prosus接手。

截至目前Prosus持有騰訊30.9%的股權，騰訊最新市值達6.04萬億港元，Prosus持有市值達1.87萬億港元，結合2018年套現的769億港元，折算約2,500億美元。粗略計算，Prosus投資騰訊回報高達780,000%，淨賺1.6萬億元人民幣。

這絕對是人類投資史上最偉大的一筆投資，沒有之一，打敗了所有的專業股權投資機構。能與之媲美的，只有投資了阿里巴巴的孫正義。