騰訊再遭大股東減持　股價還會走被「腰斬」的老路？

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-04-08 17:19

騰訊控股（0700）的大股東、總部位於南非的Naspers，旗下控股的Prosus公司發佈公告稱，將通過子公司MIH TC減持騰訊控股約1.92億股股份，佔騰訊控股總股本的2%左右。Prosus表示，減持所得將用來增加其財務靈活性，以及用於一般公司用途。此外，Prosus承諾至少在未來三年內不再出售任何騰訊股票。

騰訊發佈的公告顯示，本次減持結束後，Prosus間接持有的騰訊控股股份比例將由30.86%下降至28.86%。根據上市規則定義，Naspers、Prosus及MIH TC將不再為騰訊的控股股東。

這已經不是Naspers第一次減持騰訊。2018年3月22日，Naspers控制MIH TC減持了約1.9億股騰訊股票，佔總股本的2%。當日，騰訊股價暴跌5.05%。此後7個月的時間，騰訊股價持續下行，到2018年10月30日，騰訊股價最低見251.4元，近乎當年年初時高位474.4元「腰斬」。

那麼，再次遭遇大股東減持後，騰訊股價還會「腰斬」嗎？

截至2020年年底，騰訊公司控股董事會主席兼首席執行官馬化騰的持股比例為8.58%。（VCG）

Naspers第一次減持騰訊股票並非造成騰訊股價持續下跌直至「腰斬」的主要原因，只能算是導火索。

與本輪減持類似，在公告發出後Naspers就與配售代理訂立配售協議。理論上，減持行為不會對二級市場上的股價造成較大的一次性衝擊。騰訊股價在減持公告發布後暴跌5.05%主要是市場情緒作祟。此外，在第一次減持中，Naspers也承諾未來三年不會再減持騰訊的股份。因此，此後股價的持續下跌也非Naspers減持引起的。

事實上，Naspers第一次減持騰訊股票有兩個大背景：一是騰訊的遊戲業務受挫，同時其他業務面臨較大不確定性，市場對騰訊的發展前景產生較大分歧；二是中美貿易戰打響，整個港股市場都受到衝擊，在騰訊股價下跌期間，恒生指數的跌幅也超過20%。這些內外因素成為騰訊股價「跌跌不休」的主要原因。

2018年，騰訊寄予厚望的手遊《絕地求生》遲遲無法變現，新遊戲發行也受到了版號停發的影響。遊戲業務是騰訊的主要營收來源，對騰訊的業績影響十分明顯。此外，宏觀經濟減速影響騰訊廣告收入的增長，視頻、影視、文學、電競等「泛娛樂」業務還處於虧損或微利狀態，不足以成為業績增長的主要貢獻源。

相比之下，當前騰訊各條線業務蒸蒸日上。2020年四季度，網絡遊戲收入按年增長29%，社交及其他廣告收入按年增長25%，金融科技及企業服務收入按年增長29%。在騰訊發佈2020年年報後，多家金融機構上調了騰訊控股的目標價，可見市場對外來騰訊的業績增長持樂觀態度。

此外，2018年，中美貿易衝突愈演愈烈，中美資本市場上的股票都遭到普遍拋售，港股夾在兩個市場之間也出現大幅回調。市場上的恐慌情緒放大了投資者對騰訊未來發展前景的擔憂。因此，騰訊股價才會在7個月持續尋底。

目前，中美關係仍然緊張，但是市場流動性十分充裕，投資者的風險偏好也沒有發生轉變。鑑於騰訊在中國社交領域和網路投資中難以被取代的地位，大多數機構將騰訊視為中國的「核心資產」，投資者的買入意願十分強烈。

國信證券4月8日發佈的研究報告稱，大股東減持有望創造良好佈局時機，並維持對騰訊的「買入」評級，目標價為807元至855元。4月8日，騰訊股價低開高走，收於620港元，當日下跌1.51%。市場仍有很大的買入熱情。

因此，從騰訊的基本面和股市大環境來看，本輪大股東減持後，騰訊股價不太可能「腰斬」。