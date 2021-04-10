反壟斷｜阿里發公開信﹕政府監管與服務　為公司一路成長關鍵

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-10 11:34

阿里巴巴（9988）因在內地網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，遭到內地市場監管總局責令整改，並罰款182.28億元（人民幣‧下同），即佔公司於2019年於內地銷售額4,557.12億元的4%。

阿里巴巴於網站內，向商家、消費者、合作夥伴以及投資者們發出公開信，指出收到國家市場監督管理總局對阿里巴巴集團的行政處罰決定。對此處罰，誠懇接受，堅決服從。公司又指出，過去幾個月，全力配合調查，認真學習國家對平台經濟的政策和要求；在保證業務平穩運行的同時，進行系統的自審自查與完善升級。

公司指出，今日為發展歷程中至關重要的一天，將以此為新的起點，直面問題，銳意革新。政府的監管與服務，社會各界的批評、包容和支持，是公司一路成長的關鍵。對此，心懷感恩，也同時心存敬畏。客戶第一，做一家為社會不斷創造長期價值的好公司，既是公司初心，也是存在和發展的最大意義。對此充滿信心，絕不動搖。

以下為公開信全文﹕

尊敬的阿里巴巴的商家、消費者、合作夥伴以及投資者們：

今天，我們收到國家市場監督管理總局對阿里巴巴集團的行政處罰決定。對此處罰，我們誠懇接受，堅決服從。借此機會，阿里巴巴及全體阿里小二，對商家、消費者、合作夥伴以及投資者給予我們的信任和包容，表達我們的感恩，也坦誠地表達我們對未來長遠健康發展的思考和行動。

過去幾個月，我們全力配合調查，認真學習國家對平台經濟的政策和要求；在保證業務平穩運行的同時，進行系統的自審自查與完善升級。我們認識到，今天的處罰，是對我們的警醒和鞭策，是對行業發展的規範和呵護，是國家維護公平競爭市場環境、推動平台經濟高質量發展的重要舉措。

平台經濟是新一輪技術革命催生的全新生產關係。過去二十多年，得益於國家經濟的發展，得益於互聯網技術的進步，得益於管理部門對創新的支持和包容，阿里巴巴有機會和千萬中小商家、億萬消費者一起，探索創造出淘寶、天貓等平台模式，降低了經營和創業成本，提高了社會效率，打通了經濟末梢循環。今天，平台經濟發展進入全新階段，深入到人們的日常生活，關係到社會經濟的方方面面。時代和社會對平台企業提出了全新的要求，我們深刻認識到平台企業在國家經濟社會發展中的責任。同時我們會牢記，平台的價值是整合、分享資源，是通過幫助他人成功而取得成功，是不斷為社會創造價值而實現自我價值。

我們深知，只有永不停步地順應時代和國家發展，永不停步地傾聽、了解、服務好成千上萬的商家和消費者，永不停步地追尋技術創新，才是我們的生存之本。我們將進一步強化客戶價值、聚焦客戶體驗，並繼續出台一系列降平台經營門檻、減平台經營成本的措施，為所有商家和合作夥伴創造更開放、更公平、更高效、共享發展成果的平台環境。

今天是阿里巴巴集團發展歷程中至關重要的一天，我們將以此為新的起點，直面問題，銳意革新。政府的監管與服務，社會各界的批評、包容和支持，是阿里巴巴一路成長的關鍵。對此，我們心懷感恩，也同時心存敬畏。客戶第一，做一家為社會不斷創造長期價值的好公司，既是我們的初心，也是我們存在和發展的最大意義。我們對此充滿信心，絕不動搖。

阿里巴巴集團

2021年4月10日