阿里巴巴涉壟斷遭市監局罰逾182億　整改方案、官媒評價一覽

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-10 10:29

市場監管總局去年12月對阿里巴巴集團控股有限公司（下稱阿里巴巴集團），在中國境內網絡零售平台服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。 今日（10日），該局依法對阿里巴巴集團在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰，責令其停止違法行為並罰款共計182.28億元（人民幣．下同）。阿里巴巴回應表示，對處罰誠懇接受，堅決服從。 同時，官媒《人民日報》就事件發表評論，強調此次處罰是監管部門強化反壟斷和防止資本無序擴張的具體舉措，但並不意味着否定平台經濟在經濟社會發展全局中的重要作用。

濫用市場支配地位 提出「二選一」要求

在紮實開展前期工作基礎上，市場監管總局專案組對阿里巴巴集團進行了現場檢查，透過調查詢問及查閱複製有關文件獲取大量證據材料，同時也對其他競爭性平台和平台內商家廣泛開展調查取證、就證據材料深入核查和大數據分析、組織專家反覆深入開展案件分析論證，並多次聽取阿里巴巴集團陳述意見等。經查，阿里巴巴集團在中國境內網絡零售平台服務市場具有支配地位。

阿里巴巴集團被指自2015年以來，濫用市場支配地位，向平台內商家提出「二選一」要求，禁止其在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，並藉助市場力量、平台規則和數據、算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障來該要求的執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

阿里巴巴公司總部。（維基百科）

調查表明，上述行為排除、限制了境內網絡零售平台服務市場的競爭，妨礙了商品服務和資源要素自由流通，影響了平台經濟創新發展，侵害了平台內商家的合法權益，損害了消費者利益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

因此，綜合考慮阿里巴巴集團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，市場監管總局今日依法對阿里巴巴集團作出行政處罰決定，責令其停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元4%的罰款，即共182.28億元。

阿里巴巴亦回應表示，對處罰誠懇接受，堅決服從，並指公司將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任。

行政指導書：連續3年向市場監管總局提交報告

另外，當局向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，分別提出四大意見，即全面規範自身競爭行為、嚴格落實平台企業主體責任、完善企業內部合規控制制度、保護平台內經營者和消費者合法權益及積極維護公平競爭促進創新發展。阿里巴巴集團需按要求制定整改方案，明確整改任務和完成時限，並在收到本指導書起3年內，每年12月31日前報送自查合規報告。

全面規範自身競爭行為方面，當局要求阿里巴巴集團立即對照《反壟斷法》開展全面深入自查，檢視並規範自身經營行為；依法申報達到《國務院關於經營者集中申報標準的規定》規定申報標準的經營者集中，不得違法實施具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經營者集中；不得利用技術手段、平台規則和數據、算法等，實施壟斷協議和濫用市場支配地位行為，排除、限制市場競爭。

不得從事收取不公平高價服務費

嚴格落實平台企業主體責任方面，要強化平台內部生態治理，不斷完善服務協議、平台運營、資源管理、流量分配等交易規則，客觀中立設定搜索、排序等算法，公平公正使用數據資源，切實提高平台治理規則的公開性和透明度，依法保護個人信息和私隱；

按照公平合理無歧視的原則與平台內經營者開展合作，不得從事向平台內經營者收取不公平高價服務費、對平台內經營者施加不合理限製或者附加不合理交易條件、歧視性對待平台內經營者等行為；

建立消費者、平台用戶、社會專家等對平台企業的外部評價機制，自覺接受社會監督，不斷完善平台內部治理規則。

阿里巴巴集團創辦人馬雲。 （Getty）

完善企業內部合規控制制度方面，要建立並有效執行反壟斷合規制度，明確合規管理要求和流程，完善合規諮詢、合規檢查、合規匯報、合規考核等內部機制；定期開展公司高管和工作人員合規培訓，增強反壟斷合規意識，提升合規能力；建立定期向監管部門報告合規情況制度，自覺維護公平競爭的市場秩序。

保護平台內經營者和消費者合法權益方面，要依法為平台內經營者和消費者提供全面、真實、準確、及時的交易信息，充分保障平台內經營者和消費者的知情權、公平交易權和自由選擇權；建立並暢通投訴舉報渠道，健全投訴處理制度和爭議在線解決機制，制定並公示爭議解決規則，及時、有效處理平台內經營者和消費者的反映；對平台內經營者採取搜索降權、下架商品、暫停服務等懲罰性措施，應當及時予以公示；建立各方面反映集中的競爭問題定期分析研判制度，加強與監管部門溝通，及時完善內部製度規則。

最後在積極維護公平競爭促進創新發展方面，要依法加大平台內數據和支付、應用等資源端口開放力度，充分尊重用戶選擇權，不得沒有正當理由拒絕交易，促進跨平台互聯互通和互操作；帶頭強化行業自律，積極通過技術革新、質量改進、服務提升、模式創新等開展良性競爭，實現創新發展；堅持包容共享原則，為平台內經營者特別是中小商家提供便捷優質的服務，促進平台經濟和實體經濟協同發展。

阿里巴巴旗下淘寶網總部。（維基百科）

人民日報：「扯袖子」也是一種愛護

同日，《人民日報》發表評論文章，稱此次處罰是對平台企業違法違規行為的有效規範，但這並不意味着否定平台經濟在經濟社會發展全局中的重要作用，或者國家支持平台經濟發展的態度有所改變，而是要堅持發展和規範並重，建立健全平台經濟治理體系等。

文章續指，壟斷是市場經濟的大敵，沒有公平競爭的良好生態，平台經濟就會失去創新發展的強大活力，從平台經濟長遠健康發展角度看，依法規範與支持發展並不矛盾，而是相輔相成、相互促進的，只有在鼓勵創新的同時進行有效監管，才能以良法善治推動平台經濟規範健康持續發展；又以蘋果、亞馬遜等為例，稱發達國家對這些平台經濟巨頭的反壟斷監管，並未讓這些企業失去核心競爭力，反而促使其積極做強核心業務，而反壟斷監管同時也在一定程度上助力互聯網新銳誕生和成長，並為整個行業帶來強勁活力。

文章最後表示，中國平台經濟發展正處在關鍵時期，此次監管部門處罰阿里巴巴集團，對企業發展是一次規範扶正，對行業環境是一次清理淨化，對公平競爭的市場秩序是一次有力維護，「規範是為了更好發展，『扯袖子』也是一種愛護」。

（央視網／人民日報／北京日報）