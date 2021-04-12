TVB﹕李寶安下月27日退休　辭任副主席及行政總裁等職務

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-12 09:01

電視廣播（0511, TVB）宣布，副主席﹑行政總裁及執行董事李寶安將於今年5月27日退休，不再擔任相關職務。公司指出李寶安希望於65歲時退休，及投入更多時間處理其個人事務。

李寶安亦於同日辭任行政委員會主席﹑風險委員會﹑投資委員會及法規委員會，以及TVB旗下其他附屬公司董事職。

TVB指出李寶安確認其與董事局之間並無意見分歧，且他亦不知悉其他有關退休事宜須要公司股東垂注。

TVB指出李寶安於2007年2月1日加入公司，擔任財務及行政總經理，並於2009年9月晉升為集團總經理，在2015年1月1日改稱為行政總裁。李寶安於2013年3月成為執行董事及董事局行政委員會成員，2020年4月成為公司副主席。

公司董事局對李寶安多年來對董事局及公司提出的睿智建言及領導，作衷心感謝。

TVB指出建議適時與李寶安訂立獨立諮詢協議，相關協議設有固定期限，自其本人退休生效後起計，以確保李寶安有序及順利交接職務，並於需要時向公司提供相關策略建議及專業知識。若根據上市規則屬必要，會於適當時間就諮詢協議作進一步公告。

公司表示李寶安現有職責會由管理委員會承擔，作為臨時安排。董事局主席連同其他董事局成員，將帶領進行物色工作，以適時為集團行政總裁一職覓得合適替代人選。