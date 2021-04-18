內地客爆買日本酒店？　日媒﹕對收購當地酒店查詢按年大增2.4倍

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-18 11:00

新冠肺炎疫情下，多國或地方政府宣布對外封關，對旅遊及酒店行業帶來重大打擊。其中宣布將2020年東京奧運延至今年舉行的日本，為其中一個旅遊業陷入困局的國家，當地不少酒店，以致餐飲行業先後宣布停業甚至破產。不過作為擁有豐富旅遊資源的國度，外界仍對疫情後的日本旅遊業存憧憬，對當地酒店行業興趣者不少。據《日本經濟新聞》引述日本酒店旅館經營研究所數據，今年2月來自中國﹑對收購當地酒店項目的諮詢共240宗，按年大增2.4倍。

去年酒店業投資額大減62%

日本酒店業去年處於極為嚴峻地步，據東京工商調整查公司的數據顯示，去年當地住宿行業的破產企業數按年增加57%至118宗，為7年來最多。報道引仲量聯行指出，去年當地酒店業投資額按年大減62%至2,170億日圓。

目前當地仍未正式通關，可是投資者對當地旅遊業資產興趣明顯增加。《日本經濟新聞》的報道，引述客戶主要來自內地的不動產交易商東寧，接到的諮詢個案日益增加，其社長永田林指出，買家認為日本陸續接種疫苗後，當地長期物業價值保持穩定。

來自內地投資者強烈的興趣，對日本當地旅遊業或可產生支持作用。除內地客戶外，亦有不少客戶來自香港。報道引述日本酒店旅館經營研究所數據指出，今年2月來自香港客戶諮詢達110宗，按年大增5倍。

較本地投資者疫前出價更進取

不單止諮詢個案增加，連出價也相當進取，報道指出在九州佐賀嬉野經營大型酒店的老闆指出，在今年2月時接獲中介的報價為逾10億日圓，較日本本土投資者於疫情前出價高出60%。預料交易最快會在今年5月完成，日後會以接待內地旅客為主。

不過當地酒店業併購高度活躍，亦引起外界對當地旅遊行業就業情況。報道引述日本綜合研究所高級主任研究員藤波匠指出，為控制人工及應對中文客戶，不排除以往酒店的員工會面臨裁員。