Coinbase聯合創始人：加密貨幣市場仍未達到頂峯

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-15 10:49

據財聯社報道，周三（14日），在比特幣剛突破6.4萬美元創下歷史新高、加密貨幣交易所第一股Coinbase上市之際，Coinbase聯合創始人Fred Ehrsam表示，儘管各種數字貨幣的交易前景仍然可能出現波動，但加密貨幣市場還沒有達到頂峯。

Coinbase創始人：加密貨幣仍未達到頂峯

美東時間周三，加密貨幣交易所Coinbase通過直接上市（不發行新股）的方式正式登陸納斯達克。其參考價為250美元，開盤價381美元，盤中一度大漲71%，最高報429.54美元。截至收盤，Coinbase報328.28美元，漲幅31.31%，推動Coinbase公司市值達到858億美元。

這一舉令Coinbase比肩華爾街的金融巨頭。相比之下，Coinbase所在的納斯達克交易所市值為260億美元，紐交所母公司ICE市值為670億美元，而高盛的市值為1,110億美元。

但就在Coinbase上市之際，市場中仍不乏對加密貨幣的懷疑之聲。比如，在美國銀行最新的基金經理調查中顯示，約74%的受訪者認為比特幣存在泡沫。就在周三Coinbase上市首日，美聯儲（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell）也表示，他認為加密貨幣是「真正的投機工具」，並補充道：「它們並沒有真正被用作支付。」

然而，Fred Ehrsam表示，自比特幣2009年誕生兩年後，他就開始涉足比特幣，事實證明他們一直是錯的。

當被問及當前圍繞加密市場的炒作是否預示着這是頂峯時，埃爾薩姆稱，作為一個在加密領域工作了10年的人，這樣的説法已經聽到過成百上千次。

2012年，在比特幣還在6美元左右的時候，Fred Ehrsam與Brian Armstrong共同創立了Coinbase。Fred Ehrsam目前仍在公司董事會任職，Brian Armstrong目前則擔任Coinbase的首席執行官。

Fred Ehrsam表示：「我認為（比特幣）從現在開始可能會出現波動，但這在實現這樣一項巨大技術過程中是很正常的。」

Fred Ehrsam：加密貨幣正經歷第四個周期

自2020年以來，比特幣一直在飛速發展。就在2020年10月，比特幣的價格還低於1.1萬美元。但截至昨日，比特幣已經突破6.4萬美元創下歷史新高，不過目前有所回落，截止發稿比特幣交易在6.3萬美元左右。

最近幾個月，包括華爾街主要銀行在內的許多大型機構都宣佈進入加密貨幣領域，這被認為是推動比特幣近期崛起的重要因素。

然而，比特幣未來漲勢的可持續性受到了質疑。同時，近幾個月來，非同質化代幣（NFT）也迅速崛起。一些人也對NFT產生了懷疑，認為它們也處於泡沫之中，最終將失去價值。

「這是第四個加密周期。這始於2011年，當時我在紐約的公寓裏為高盛工作，進行交易，」曾擔任高盛（Goldman Sachs）外匯交易員的Fred Ehrsam表示，「當時只在短短三個小時內，（比特幣）就從32美元一路跌到2美元。」

加密貨幣近10年間已經經歷四個周期

他説，2013年和2017年是另外兩個周期，現在又在發生第四個周期。

埃爾薩姆説：「我認為現實是，加密貨幣將實現巨大使命，即成為一種全新的全球數字貨幣、金融系統和網路應用平台，我認為加密貨幣可以實現這一使命，但在這一過程中必然會有很多波動。」