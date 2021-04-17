【星之谷】「借人頭」慳稅買樓惹朋友獨吞利潤或賠10倍辣稅

撰文： 子非魚 最後更新日期： 2021-04-17 06:00

政府在2013年2月實施住宅「雙倍印花稅」，規定非首置港人需繳付兩倍的從價印花稅，其後在2016年11更增加稅率至15%，的確有效地打擊物業投資活動。聰明的投資者當然有破解方法，最常見的是借配偶「首置人頭」買樓；更激進的甚至會和朋友夾錢買，但借朋友首置名義買入單位，便可以慳15%印花稅，但這種方法具有風險及易起爭端。因為無論是2013年版「雙倍印花稅」、2016年版「15%印花稅」或2012年10月的「買家印花稅（稅率為15%）」，均有「代表自己行事的要求」，意思即是買家必需是自己購買及持有物業，而不能代別人持有物業。

阿明（化名）本身持有住宅物業，工作多年後另有儲蓄，心思思又想買多間，便和青梅竹馬的同學Sandy（化名）夾錢買，但以Sandy名義進行。當時該層住宅價格為600萬元，其時「林鄭Plan」尚未出台，最多僅申請8成按揭，首期為120萬港元，每人夾60萬港元首期，Sandy負責申請按揭。

怎料Sandy近月因為社會環境變化，打算移民英國，不動聲色地賣了與阿明夾錢買的物業，交易價為800萬港元，被阿明意外發現。

Sandy賣樓未有事先通知阿明，道理上說不過去。事實上，這次交易每人理應可均分100萬港元利潤，計及首期一共可取回最少160萬港元。但Sandy竟然起貪念，僅願意將阿明當年夾的60萬港元首期歸還，更聲言：「層樓係我個名，我100%揸住業權，畀返60萬你算係咁啦」。

朋友移民捲錢走 阿明擬訴諸法庭

阿明當然氣上心頭，與Sandy激烈吵架後仍未能取回應得利潤，最終打算訴諸法庭，並向筆者請教意見。法律上，由於阿明只是負責提供該層住宅的一半首期，而法定業權100%屬於Sandy，難以從刑事角度控訴她詐騙。但阿明一個重要的行為，有助他在民事上追討。

原來，阿明除了保留當年首期付款單據，尚包括他供樓的紀錄，以及差餉、管理費等開支，而這些正正是「半個業主」的證據。

不過，要訴諸法庭、踢爆Sandy接近盜竊的行為，並不是完全沒有代價。Sandy當年買樓時須在律師樓宣誓，包括聲言自己是首次置業人士，以豁免15%從價印花稅及15％的買家印花稅，以及須宣誓買入這項物業是「代表自己行事」——意思是買入物業僅僅是自己意思，背後不是幫人揸貨。

揭借人頭買樓 二人攬炒變負資產

如果Sandy當日是和阿明夾錢買入單位，即代表物業不完全是「代表自己行事」，阿明實際上亦算是業主之一，當年宣誓亦涉及虛假聲明。而由於阿明本身持有物業，稅局便能追討15%從價印花稅差價（約90萬元）及15%稅率的買家印花稅，更嚴重的是這層物業是多年前買入，如果法庭判定「不是代表自己行事」，即當年需要支付的印花稅嚴重遲繳，稅局有權罰10倍稅金，變相欠稅局300%印花稅，即是需要「買一間賠三間」。

最終阿明自己分析，就算他成功從民事索償向Sandy追討應得的100萬港元利潤，但最終物業頓成負資產，陷「攬炒」局面。

事後檢討，如果阿明夾錢予Sandy買樓時，雙方簽署一份「檯底文件」，說明物業是兩人共有，會不會多一份保障呢？答案是不會，香港所有樓宇買賣，只有土地註冊處文件才有最終業權保障，其他文件都沒法清晰釐定業權。而檯底文件也是違反法定聲明，是否可以呈堂有待商榷。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表香港01立場。