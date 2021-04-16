譚仔上市！　人均消費58蚊　到底一碗米線有幾好賺？｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-16 11:21

譚仔米線將登陸港股！「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚母企譚仔國際已向港交所遞交上市申請，國泰君安為獨家保薦人。

譚仔上市，披露這一家「米線一哥」的盈利狀況，並讓大眾了解到到底譚仔一碗米線能夠賺多少錢。

為了宣傳「10小辣美白面膜」，三哥更找來近期深受歡迎的YouTube頻道「試當真」女神Jessica Chan，聯同早前的《10小辣口罩姐姐選舉》最後五強參與「終極表演環節」。（譚仔三哥米線fb圖片）

亞洲粉麵專門店「一哥」 毛利率達73.1%

譚仔及三哥品牌擁有超過24年歷史，合共經營148間餐廳，包括覆蓋港九新界18區的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、中國內地深圳的1間譚仔餐廳及新加坡的3間三哥餐廳。根據2019年的餐廳數目，歐睿將譚仔列為香港亞洲粉麵專門店的第1位。

截至2020年12月底止9個月業績，首九個月收整體收入錄得12.98億元，按年微跌0.46%；其中譚仔收入佔6.49億元；三哥佔6.48億元。扣除已消耗食品及飲料成本及中央廚房製備食材的成本，毛利率為73.1%；若扣除成本、開支、稅項等，期內溢利錄得2.31億元，按年增32.6%，純利率為17.8%。

不過，剔除期內政府提供的1.25億元補貼及非經常性租金優惠，2020年首個月純利為9,300萬元，按年下跌46.8%，主要是受社交距離措施的影響，客流量減少，以及上述部分餐廳暫時停業；外賣和送餐訂單增加，令耗材和包裝成本增加等；餐廳網絡擴張，使涉及的折舊費用增加。

譚仔三哥《10小辣口罩姐姐選舉》最後5強名單▼▼▼

最大開支竟是譚仔姐姐人工

首九個月顧客總數為2,237萬人，每間餐廳平均每日顧客人數為631人，平均每間餐廳日均收入為36,640元，人均消費為58元。

假設顧客每光顧譚仔100元的生意，食材成本佔22.9元；有31.1元是出糧予譚仔姐姐；另有21.1元是貢獻予譚仔的租金支出。撇除其他開支後，譚仔的純利仍有19.7元，扣除所得稅開支後，亦有17.8元「落袋」。若以人均消費58元計算，即一碗米線的食材成本只有不足13元。

參考譚仔近期的招聘資料顯示，當中聘請侍應、廚房助理、洗碗的薪金每月達16,500元至20,000元，時薪介乎60元至65元。