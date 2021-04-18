口乃心之門戶　識說話比懂做事更重要｜來一杯莫卡．陳仕娜

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-04-18 11:00

為官者好應該去學演戲，嘗試代入不同角色易地而處，體會黎民疾苦，說話做事施政才不致於太過離地。我城官員大多是飽讀詩書、浸過鹹水的精英，但一到公開講話，常因輕敵或自我感太強而「開口夾著脷」。說錯話就以「好蠢、離地」來諉過，勇於認錯，態度照舊。

言語溝通斷不能「一本通書睇到老」，面對媒體、股東、政府部門、社團或市民，好多公眾人物都愛「一曲走天涯」，無怪乎常常撞到「關公」。

奧巴馬口才「一級棒」，每一次出場演講都會因人、時、地制宜，深入了解受眾的背景，再泡製「啱聽的」內容，穿插合適的切身經驗，加上真摯的演繹，讓觀眾情緒沸騰。許多美國總統都極重視講稿，羅斯福總統曾問過外交官：「為什麼我們寫不出好像邱吉爾那樣激奮人心的講辭？」哈里曼答道：「那都是首相大人親手寫的」。奧巴馬也親自撰寫講稿。

總統們還要有激昂澎湃的演技，背後有位軍師叫麥可錫恩，他說甘迺迪起初很不喜歡演講；胡佛曾譏諷羅斯福「太識表演」；奧巴馬常偷師馬丁路德金，採用連貫的排比句和問句；克林頓口水多過茶；希拉莉鍾意聽多於講；演員出身的列根利用講稿提示器展現駕馭全場的眼神氣勢⋯⋯

卡耐基話：「一個人的成功，15%靠專業知識，85%靠人際溝通」。靠把口搵食的人，去演藝學院報讀演技課程之外，還建議將鬼谷子的著作詳讀一遍，曠古絕今的合縱連橫家蘇秦及張儀都是其高足。

鬼谷子主張要洞悉人性，將人分為九類，根據對方的身份地位和弱點來制定說話的策略，因勢利導以達成目的。

1. 與智者言，依於博（旁徵博引，內容廣泛）

2. 與拙者言，依於辯（佔據主導，跟從思路）

3. 與辯者言，依於要（掌握要點，一擊即中）

4. 與貴者言，依於勢（因勢利導，陳明要害）

5. 與富者言，依於高（展現清高，忌卑躬屈膝）

6. 與貧者言，依於利（切中利益，勿轉彎抹角）

7. 與賤者言，依於謙（保持謙卑，給予尊重）

8. 與勇者言，依於敢（果敢果斷，不拖泥帶水）

9. 與過者言，依於銳（內容鼓勵，勿批評打擊）

鬼谷子說：口乃心之門戶。最好的溝通工具，不是你的嘴，而是你的心。我口說我心，須由內而外、發自由衷，兼具實力、自信與開闊的心胸。

撰文：陳仕娜（耀才證券企業傳訊總監）

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。