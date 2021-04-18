陳茂波：堅守聯繫匯率　打擊違反國安法資金活動

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-04-18 11:36

財政司司長陳茂波今（18日）發表網誌指，經濟安全是國家安全體系的重要組成部分，經濟興則國力盛。相反，經濟潰落不單民不聊生，社會不安，政治不穩，甚至可能會被侵略。他指，一些所謂制裁、經濟封鎖，甚至以貨幣結算作為武器，無非是想通過經濟和金融手段，迫使別國就範甚至摧毁其政權，故確保經濟領域安全是一場沒有硝煙的戰爭。

國家安全是經濟發展的前提，經濟發展是國家安全的保障。兩者必須統籌兼顧，相互促進。在經濟範疇，除需要有機遇意識以謀發展，還須有風險意識做好防禦，並以底線思維，着力建設安全發展的體制和機制，建立抵禦內部及外部衝擊和威脅的能力。

在風險管理方面，須重點防控各種重大風險和挑戰。除高度警惕，應對「黑天鵝」式的重大突發事件；也需防範潛在矛盾積累的「灰犀牛」問題；更要化解發展中的短板和瓶頸制約。

陳茂波指，回顧1997年的亞洲金融風暴，到2008年的環球金融海嘯，即使每次危機的導火線及爆發點各有不同，但其共通點卻是在經濟金融體系中，一些特定環節風險管理及預警機制存在虛位弱項。故此，除修補過去的漏洞，更須著重建設風險預警機制、建立危機應對機制、保障關鍵領域安全的工作。首先，必須確保重要產業的發展安全，並推動經濟持續發展、提供就業、並促進稅收。

貨幣體系穩定是重中之重

以金融業為例，要不斷提升競爭力，開拓發展空間，補齊短板、強化弱項，以鞏固和提升國際金融中心的優勢。以創新科技產業為例，科技將主導未來世界經濟的發展，發展和應用科技的能力將決定一個經濟體的競爭力。

陳茂波指，金融是經濟的命脈，金融安全是經濟安全的基石。首要任務是要守住不能發生系統性金融風險的底線，當中貨幣體系穩定是重中之重，要堅守聯繫匯率制度，作為維繫社會和市場信心的基礎。

港須發揮試驗田和防火牆角色

他續指，本港需要嚴謹有效的監管制度，確保銀行、證券、保險、資產管理等金融行業有序發展。同時，有效管控跨市場風險，填補市場分業監管可能導至的漏洞。此外，在助力國家金融開放的過程中，香港須發揮好試驗田和防火牆的角色，緩減以至阻止境外市場風險傳導到內地市場。與此同時，確保金融體系不會被利用來進行違反國家安全活動，除全力打擊洗錢及恐怖分子融資，還需打擊違反國安法的資金活動。