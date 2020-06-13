港版國安法｜陳茂波：若禁美元結算損美方利益　無意檢討聯繫匯率

全國人大會議早前通過「港版國安法」，美國早前說會就此取消對香港的特殊待遇，並提出多項制裁行動。 財政司司長陳茂波今日（13日）在商台節目《政經星期六》上說，本港為第三大美元外匯結算中心，加上美國在港的得益大，呼籲不用就美元結算問題過慮，「香港打個乞嗤對佢哋都有影響」、「蝕底都係佢自己。」他又說無意檢討聯繫匯率制度，認為港府有實力及信心面對挑戰。

財政司司長陳茂波。（資料圖片／羅君豪攝）

美國僅對朝鮮伊朗禁用美元

美國財長姆努欽日前表示，白宮正研究不同的資本市場方式，回應中國政府在香港推行「港版國安法」。他說，正在研究通過資本市場措施，包括一些可能限制美國資本經香港市場流動的措施。

財政司司長陳茂波在節目上說，美方的說法為「不排除」有所行動，認為公眾對此不用過慮。對於美方或禁美元結算，陳茂波說本港為第三大美元外匯結算中心，並服務亞洲其他地區，認為行動同樣會損害美方利益，「如果地有震盪對美國都有震盪，蝕底都係佢自己。」他又說，雖然美方有權不容許美元結算，但回望過往歷史，美國僅對朝鮮（北韓）及伊朗實施，而俄羅斯則針對個人及機構，相信只會帶來部份不便。他在節目後見記者時重申，要就行動保持警惕，但不必過慮。

無意檢討聯繫匯率制度

至於兩地的聯繫匯率制度為自設，無需要獲得對方同意，陳說最重要為本港需要保持實力支持港元匯率。他又說制度對本港維持國際金融中心地位重要，現時無意檢討聯繫匯率制度，有實力、信心和經驗處理挑戰。

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商界對國安法態度正面

他說有就資金流走一事查詢業界及金管局，引述指雖然宣布通過國安法後，的確有人查詢開設海外戶口，但數量不及去年發生社會運動時候多。他又說，銀行界、資產管理界別等均對國安法的態度正面，認為去年社會不穩定影響投資信心，而國安法有助改善投資環境。

他說，下一步會繼續研究發展跨境理財通，令粵港澳大灣區市民能夠互相投資金融產品；此外，他又估計，由於中美角力，日後或有更多中資概念股在港上市，涉及約150間。