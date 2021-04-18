劉長樂擬盡沽持股退場　紫荊文化及何超瓊入主鳳凰衛視

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-18 17:05

鳳凰衛視（2008）發新聞稿公布，獲主席兼大股東劉長樂旗下的今日亞洲通知，在4月16及17日將鳳凰衛視18.94億股，即37.93%股份，分別沽售予持有三聯、商務及中華書局的的紫荊文化（香港）集團，以及何超瓊旗下的信德集團。

據悉紫荊文化將收購10.49億股股份，佔總股本約21%；信德集團收購8.45億股，佔總股本約16.93%，惟新聞稿未有提及交易作價。

鳳凰衛視。（資料圖片）

記者出身 後成為中國傳媒大亨

劉長樂作為中國的傳媒大亨，八十年代已經投身新聞行業，曾任職記者、編輯、新聞評論員，後更升為國家司級幹部。九十年代改為從商， 曾從事石油製品的中間貿易，後來又涉獵房地產市場，成功轉型為商人，賺得第一桶金。九十年代尾，與澳洲傳媒大亨梅鐸合作共同創立鳳凰衛視。2000年鳳凰衛視在香港上市，劉長樂出任董事局主席兼行政總裁，後來隨著梅鐸放棄發展中國市場，劉長樂成為鳳凰衛視大股東。

鳳凰衛視早年聚焦於時事、政治、國際及新聞，劉長樂曾在訪問表示，希望鳳凰衛視成為「華語CNN」。在2001年的911事件，鳳凰衛視是第一間現場直播的華語媒體，其後多次現場報導國際恐怖襲擊事件，影響力逐漸提升。

鳳凰衛視董事局主席劉長樂身兼全國政協常委一職。（梁鵬威攝）

資金鏈斷裂 鳳凰金融爆煲

近年，鳳凰衛視除了發展新聞本業以外，還沾手金融業務。截至2020年10月，鳳凰金融平台存量用戶逾7萬人，遍佈中國各地，借貸餘額達百億元人民幣。不過，去年年尾卻爆出鳳凰金融資金鏈斷裂，引發苦主到北京的鳳凰衛視總部及海口的鳳凰金融總部示威。

今年2月，傳出北京出手整頓，撤換鳳凰衛視高層。鳳凰衛視創辦人劉長樂在2月26日卸任公司行政總裁一職，當時公告指是由於有其它工作安排，而其家族成員亦全部退出鳳凰；並改由上海社會科學院黨委書記徐威出任鳳凰衛視行政總裁，央視副台長孫玉勝接任鳳凰衛視常務副總裁。

持股近乎全數沽清 文化央企成新主

根據聯交所資料顯示，劉長樂截至2020年11月12日，持有逾19.01億股或38.08%的鳳凰衛視，今次交易近乎將手上所有鳳凰衛視股份沽清。劉長樂現留任鳳凰衛視主席及執行董事。

至於紫荊文化集團是今年2月在港組建的「文化央企」，旗下包括聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構、中華文化城等，旗下掌握三聯書店、商務印書館及中華書局。