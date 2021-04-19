本地雪糕店推零乳糖「毋庸牛」雪糕　呢款味係周凱旋最愛

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-19 19:36

有沒有想過，本地小店也能獲李嘉誠旗下的維港投資垂青，其後開展合作機會？本地雪糕店Igloo Dessert Bar創辦人汪國灝去年9月看到維港投資有份投資的蛋白科技美國公司Perfect Day之報道，便「膽粗粗」地主動聯絡維港投資，商討使用Perfect Day的技術製作雪糕，怎料彼此一拍即合，在1個月內便獲得2家公司的支持。

Igloo Dessert Bar在2個多月後就研發了多款口味的「毋庸牛」雪糕「Ice Age！」，包括：士多啤梨、薑汁撞奶、椰子、花生糖、柑桔鳳梨等，這些雪糕均是使用純素無動物性乳清蛋白製成，是零乳糖、零膽固醇、零抗生素、零賀爾蒙的雪糕，適合乳糖不耐症人士及純素主義者食用，分別在去年聖誕節和今年農曆新年在百佳旗下超市出售，市場反應熱烈。

點擊下圖睇睇「Ice Age！」的新口味雪糕：

而長和系創辦人李嘉誠和維港投資創辦人周凱旋亦是「Ice Age！」的捧場客，汪國灝透露周凱旋雖然成日覺得吃雪糕「易肥」，但對於較好吃的雪糕款式，她都會一口氣吃掉整杯，甚至是再次回購，當中她最愛吃的口味是新年時推出的紅棗味雪糕，「食完後佢就好掛住，第二日即刻話要再食，問有冇多幾杯紅棗味雪糕！」而李嘉誠最愛吃的雪糕口味則尚未推出市場，汪國灝大賣關子地道：「之後超市有機會出售，大家要密切留意。」

「Ice Age！」今年將有20款新口味雪糕上市，汪國灝說公司會在長假期時推出特色口味吸客，這些口味都是期間限定，賣完就不會再次推出，未來會增加更多零售點和推出更多新口味。最近Perfect Day和Igloo Dessert Bar聯乘了多間餐飲品牌，包括：Yardbird、Cookie DPT、Matchali及Classified，推出焦糖爆谷、花生醬朱古力、碳燒椰子、抹茶忌廉曲奇和咖啡口味的雪糕，價格由38元至60元不等，產品將在4月至5月期間出售。