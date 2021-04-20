美團（3690）史上最大配股　三理由拆解　點解股價不跌反升

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-20 19:40

美團（3690）宣布本港史上最大規模的配股集資，集資總額達700多億港元。近期中資科技龍頭股備受反壟斷監管，市場一度擔心今日（20日）美團股價將受壓。不過，股價走勢卻令人另眼相看，全日跌幅最多不超過2%，開市早段見日內低位284元，遠高於配股定價273.8元。其後股價大多數時間徘徊290元水平附近，收市報293.6元，較上日升1.5%。到底為何股價今日表現如此堅挺，下文以三大原因拆解。

美團開市早段見日內低位284元，遠高於配股定價273.8元。

（一）配股最終定價貼近配股價範圍上限

首先是今早美團的1.87億股配售股份大手上板，定價是273.8元，是上日銷售文件所列的配股價範圍（即265元至274元）的接近上限水平，配股價較上日收市價折讓幅度不高，只是5.3%，間接反映今次配售股份的搶手程度。

（二） 集資條款拆解 騰訊逾30億元認購新股

今次美團的700多億港元集資計劃，共分為三大部分。第一部分是先舊後新配股1.87億股，集資512億港元；第二部分是向主要股東騰訊私人配售新股，集資31億港元；第三部分是發行可換股債（CB）集資232億港元。

值得留意的是第三部分，該筆CB的條款是在2027年及2028年到期，換股價是431.24元，較美團前收市價高出49.1%，距離美團的股價最高位460元，相距僅31元左右。這個CB換股價水平可說是相當高。

主要股東騰訊亦斥逾30億元認購新股，掃除市場對大股東有意減持美團的陰霾

意思是債券持有人可於CB到期時，以431.24元的價格，要求美團發行兌換股份，來償還債券本金。再者，此筆CB是零息的，換言之是指債券持有人不會獲得利息收入。為什麼會有投資者願意零息買入CB，變相借錢予美團發展呢?可以反映的是該投資者對集團的前景及盈利能力認可。

同時，今次集資計劃中，主要股東騰訊亦有身體力行，斥逾30億元認購新股，此舉可以掃除市場對大股東有意減持美團的陰霾。上周中央結算系統（CCASS）錄得，有投資者將市值逾800億元的股份持倉，移至CCASS系統內，交由高盛持倉，當時市場憂心美團的主要股東騰訊有機會減持股份，觸發當日美團股價大挫7%，收報276元創近期低位。

（三）科技龍頭近期配股或遭減持後股價不跌反升

今日美團的股價出奇地不跌反升，情況和本月初騰訊遭南非大股東Naspers減持套現1,100億元有相似之處。當時消息一出，市場亦一度憂心中資科網龍頭正值反壟斷監管的風波之中，再加上南非大股東的減持，會否令騰訊股價一沉不起。

不過，經過半個月時間，可以看到，騰訊的股價不但未有跌近595元的南非股東配售價，而且更逐步在600元水平築起橫行區底部。今日收市價是622.5元，較南非股東配股價高出近5%，反映當日接貨的大戶仍然有錢賺。股價表現顯示出，雖然中資科技股近期面臨反壟斷監管風險，同時個別企業如騰訊更有大股東減持的壓力；不過，整體行業板塊仍然處於增長期，互聯網業務的擴大及滲透率增加，仍能吸引資金流入，支持股價步入整固階段。