今年首季失業率降至6.8%　旅遊及消費相關行業失業率跌到10.7%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-22 16:58

本月就業情況進一步改善，據政府最新公布1至3月失業率為6.8%，較去年12月至今年2月的7.2%，改善0.4個百分點。就業不足率亦由4%下降至3.8%。

政府指出，與消費及旅遊相關行業﹕即零售﹑住宿及膳食服務合計失業率為10.7%，收窄0.4個百分點；其中餐飲服務活動失業率由14.1%降至13.3%。

政府指出整體失業人數由26.16萬人，減少1,800人至25.98萬人；就業不足人數則由15.46萬人，減少6,200人至14.84萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在今年首季顯著受壓，但是情況在季內較後時間隨着本地第四波疫情減退而穩定下來。失業率（不經季節性調整）在2021年1月至3月較2020年12月至2021年2月微跌0.1個百分點至6.7%，經季節性調整後失業率下跌0.4個百分點至6.8%。就業不足率下跌0.2個百分點至3.8%。同時，總就業人數較上一個3個月期間輕微增加4 000人至361.4萬，失業人數輕微減少1,800人至25.98萬人。

展望未來，羅致光指出由於不同行業的復甦步伐不一，加上訪港旅遊業依然低迷，勞工市場在短期內或仍會面對挑戰。然而，如果本地疫情持續受控，面向消費者的經濟行業的經營環境將可改善，這應有助紓緩勞工市場的壓力。政府會繼續密切留意相關情況。