滙豐控股下周首季業績　市場共識料稅前盈利33億美元按年升3.7%

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-23 12:30

滙豐控股（0005）下周二（27日）公布首季業績，有券商發表盈利預測。

高盛報告指，市場普遍共識是滙控首季列帳基準收入為126.17億元（美元‧下同），按年跌7.8%，季度列帳稅前盈利33.47億元，按年升3.7%。高盛則估計滙控首季列帳基準收入為127.01億元，稅前盈利則為26.49億元，按年跌18%。

高盛認為，滙控列帳收入有上行風險，在於兩方面：第一、美國四大領先銀行同業（摩根大通、美國銀行、花旗銀行、摩根士丹利）顯示出資本市場相關的批發銀行業務收入，包括外匯及大宗商品（FICC） 、股票及投資銀行等業務，按季增長51%，按年增長38%。此類收入來源佔滙控收入的24%，落後於美國同行。高盛預期滙控在環球銀行及資本市場業務（GBM）內的資本市場收入比上一季度增加12億元，預期滙控季內GBM總額將按季增長約6億元，非利息收入按季增長約8億元。

高盛指，今年初股票資本市場有強勁表現，或可在較高的零售銀行財富管理收入上反映，包括投資分配、保險生產、資產管理及私人銀行業務，佔集團收入16%。首季現金股票市場交易量按年增長一倍，按季增長約60%。

報告指，公司亦將重點放在淨息差（NIM）按季表現，以及淨利息收入（NII）及其他指標之間的變動。高盛指，去年第四季度出現NIM企穩迹象，但HIBOR在首季度略低，意味資產增長尤其是季節性，料對NII施加溫和向上的壓力。高盛維持對滙控「買入」評級，12個月目標價為57港元。

美銀報告預測，滙控首季稅前盈利37億元，較市場預測水平高10%，近期有報道指滙控擬出售法國零售銀行業務，美銀認為此事若實現，將對滙控造成重大損失，美銀預測未反映此因素，但市場相信有關出售是必要。對滙控評級列為中性。

下周二首季業績不派息

滙控今年2月公布2020全年業績時表明，2021年內將不會按季度派息，但會於8月公布2021年半年度業績時，考慮是否宣派一次股息。