滙豐業績｜去年稅後少賺30%　復派息15美仙　今年不派季度息

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-23 13:22

滙豐控股（0005）公布截至去年底止全年業績，列賬基準除稅後利潤為61億美元，下跌30%。母公司普通股股東應佔利潤38.98億美元，按年跌34.7%。

集團表示，經考慮英國審慎監管局（「審慎監管局」）就2020年向股東作出分派的臨時方針後，董事會宣布就2020年度派發一次股息，每股普通股為現金0.15美元，不設以股代息選擇。

今次恢復派息，折合約1.17港元。現價48.05港元計，折合股息率約2.43厘。

講及回購方針時，集團表示，長遠而言，如無迫切投資機會可供資金進行重新部署，將考慮回購股份，但短期內則不作考慮。

終止以股代息選擇 下次宣派股息或要等半年度業績

2020年12月，審慎監管局宣布擬恢復按標準尺度規範資本要求及2021年的股東分派。目前就2021年的股息而言，審慎監管局接受以適當審慎方式計算，但不派付股息的安排，並擬於英國大型銀行公布2021年半年度業績之前再作進一步公布。為此，集團於2021年內將不會按季度派息，但會於8月公布2021年半年度業績時，考慮是否宣派一次股息。

集團將於2022年2月公布2021年全年業績或之前進行檢討，決定是否恢復按季派息。

董事會已就日後派息採納可持續派息政策。集團擬由2022年起將目標派付比率過渡至每股普通股列賬基準盈利的40%至55%之間，並可就非現金重大項目（例如商譽或無形資產減值）靈活調整每股盈利。倘若由於缺乏具吸引力的投資機會，致使集團因未能投放閑置資本而出現資本過於充裕的情況，則可透過股份回購或特別股息補充該項派息政策，唯此等行動屬長期性質，不會在短期內實行。

股息均以美元為單位宣派，股東可選擇以美元、英鎊或港元或該三種貨幣之組合收取現金股息。集團已決定終止以股代息的選擇，原因是該選擇具攤薄效應，包括對每股股息長遠累進的影響。

滙控表示，短期內不考慮回購股份。（資料圖片）

去年列賬預期信貸損失飆2.2倍

滙控去年全年列賬基準預期信貸損失為88.17億美元，較2019年的27.56億元增加2.2倍或61億美元，主要反映新型冠狀病毒疫情爆發的影響及未來經濟前景轉弱。客戶貸款的預期信貸損失準備由2019年12月31日的87億美元增加至2020年12月31日的145億美元。

期內列賬收入為504億美元，按年跌10%；列賬基準除稅前利潤為88億美元，下跌34%。經調整收入為504億美元，下跌8%；經調整除稅前利潤為121億美元，下跌45%。

去年淨利息收益率跌26個基點至1.32%

集團指，受全球利率下跌影響，去年的淨利息收益率為1.32%，較2019年下跌26個基點。去年12月31日，集團普通股權一級資本比率為15.9%，按年增1.2個百分點。風險加權資產為8,575.2億美元，按年增1.67%。期內每股普通股股息15美仙，按年少50%。去年全年平均有形股本回報率僅3.1%，按年少5.3個百分點。

滙控去年全年列賬基準預期信貸損失飆至88.17億美元，反映疫情爆發的影響及未來經濟前景轉弱。（資料圖片）

至於去年第四季，列賬基準除稅後利潤為9億美元，升60億美元，列賬基準除稅前利潤為14億美元，增加53億美元，主要由於2019年第四季一項73億美元的商譽減值不復再現。經調整除稅前利潤為22億美元，下跌50%。

季內列賬基準收入下跌12%，而經調整收入則跌14%，主要是環球低息環境所致。2020年第四季的淨利息收益率為1.22%，較同年第三季增加2個基點。列賬基準預期信貸損失為12億美元，升60%，反映英國經濟前景不明朗，以及工商金融業務特定風險承擔的相關準備增加。

季內列賬基準營業支出為99億美元，跌42%，原因是一項73億美元的商譽減值不復再現。經調整營業支出為91億美元，減少1億美元。

不再預期平均有形股本回報率可於2022年達10%至12%

集團表示，有意加強聚焦於最擅長的領域，擴大及加快投資，並繼續將表現欠佳的業務轉型。為實現氣候目標，亦制訂一系列計劃，以把握低碳經濟轉型所帶來的機遇。

集團繼續致力於2022年將經調整成本基礎控制在310億美元或以下，反映集團正進一步降低成本，但2020年底美元轉弱導致貨幣換算產生不利影響，大致抵銷了成效。此外，亦繼續致力於2022年底前將風險加權資產總值削減超過1,000億美元。

平均有形股本回報率方面，集團不再預期可於2022年達致10%至12%的原定目標。現時將平均有形股本回報率的中期目標定於10%或以上。集團有意將普通股權一級比率維持於14%以上，中期維持在14%至14.5%之間，長遠則會將目標下調。