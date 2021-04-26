北水淨流入升至近三個月高　招行多賺15%內銀可吼│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-26 10:01

美國經濟數據理想，市場逐步消化美國總統拜登擬徵收高額富人稅對資本市場影響，上周五(23日)美股三大指數齊齊反彈0.7%-1.4%。今早亞洲股市亦普遍隨外圍向好，日本及韓國股市輕微高開。恒指夜期升逾百點，港股承接連升兩日勢頭，今早料上試50天線(約29169點)阻力。

外圍市況方面，美國經濟數據理想，新屋銷售錄得2006年以來最高增速，帶動上周五(23日)美股三大指數齊齊反彈0.7%-1.4%，道指重上34000點大關，科技股主導的納指升勢最明顯。科技股焦點之一是Snapchat營運商Snap(SNAP.US)首季業績勝預期，股價升7.5%。

美國10年期國債息率新報1.568%，徘徊1.6厘以下。

美國新屋銷售錄得2006年以來最高增速，帶動上周五(23日)美股三大指數齊齊反彈0.7%-1.4%，道指重上34000點大關

A股有見底跡象 本月滬深股通凈買入逾400億

內地股市方面，上周開始有見底回升跡象，其中深證成指表現突出，全周累升4.6%。

滬深股通資金再次大幅凈買入逾210億元人民幣(下同)。4月以來合計凈買入逾404億元，假如本周繼續保持凈買入趨勢的話，很有可能創年內最大月度凈買入。白酒股全周整體大幅反彈。白酒股重回北上資金重點加倉行列，全周凈買入約32.18億元，為唯一凈買入超30億元的行業。茅台、五糧液兩大龍頭合計錄凈買入超23億。北上資金全周大幅凈買入醫藥生物行業24.89億元，為凈買入第二多的行業。

A股獲滬深股通資金再次大幅凈買入逾210億元人民幣，白酒股成資金重點加倉行列。（視覺中國）

上周港股通淨買入約240億元 為近三個月最多

另外，內地投資者對港股的買盤興趣正在逐步回升。數據顯示，上周（截至4月23日）港股通淨買入約240億港元，升至2月5日當周以來最高。

值得一提的是，這也是連續第四周淨買入，創下兩個月來最長紀錄。

恒指上周（截至4月23日）漲0.4%，亦為兩個月來首次出現兩周連漲。今年年初，內地創紀錄的買盤曾推動恒指在今年2月份升至逾兩年高位。

焦點板塊：內銀股季績期 招行盈利增15%

今早內銀板塊值得關注，因多間內銀將陸續公布首季業績，打頭陣的是招行(03968)，首季盈利增15%，至320億元人民幣，不良貸款率較上年末下降0.05個百分點，至1.02%。股價走勢方面，近日業績前連升六日，至上周五(23日)才見略為回吐。投資者可看今日業績後股價表現。至於四大國有行的建行(939)將於周三(28日)發業績。

報道指人民銀行數字貨幣研究所已經與螞蟻集團簽署技術戰略合作協議。（VCG）

人行研究所與螞蟻合作建數字貨幣技術平台

另外，焦點股份宜留意阿里，有內地傳媒報道，中國人民銀行數字貨幣研究所已經與螞蟻集團簽署技術戰略合作協議。雙方將基於螞蟻集團自主研發分佈式數據庫OceanBase和移動開發平台mPaaS，共同推動建設數字人民幣的技術平台。

據了解，分佈式數據庫OceanBase是螞蟻集團自主研發的全球首個應用於金融核心業務的分佈式關係數據庫，在數據庫基準性能測試（TPC-C）中曾兩次獲得世界第一。mPaaS則源自於支付寶的移動開發平台，螞蟻集團聲稱，該平台能夠基於移動開發、測試、運營及運維提供雲到端的一站式解決方案。