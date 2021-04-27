滙豐季績｜炒房貢獻盈利最多　歐洲業務按年扭虧

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-27 13:58

滙控（0005）公布今年首季業績，列賬基準除稅前利潤按年增加79%至57.79億美元。以環球業務列示業績計，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務仍貢獻最多稅前利潤，達19.35億元（美元．下同），按年勁升1.21倍。

首季業績顯示，財富管理及個人銀行、工商金融、環球銀行及資本市場、企業中心等4方面業務皆錄得稅前利潤。當中，財富管理及個人銀行錄稅前盈19.14億元，按年升1.78倍。工商金融錄18.06億元盈利，升1.68倍。企業中心錄7.35億元盈利，雖按季扭虧，按年仍少賺11.2%。

工商金融、「炒房」各撥回淨額2億

今季列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額4億美元，主要來自工商金融、環球銀行及資本市場業務。

工商金融方面，集團指經調整除稅前利潤18億美元，按年多11億元，主要是經調整預期信貸損失減少所致，原因是今年第一季的數字包括2020年所提撥準備的部分撥回，且2020年第一季的數字包括與新加坡一項企業貸款有關的大額準備，惟增幅被經調整收入減少（主要受環球利率下跌影響）所部分抵銷。經調整預期信貸損失錄得撥回淨額2億美元，而2020年第一季則有14億美元提撥。今年第一季的預期信貸損失反映隨着經濟，特別是英國，前景改善，第一級和第二級準備錄得撥回。相對而言，受新冠病毒爆發導致經濟前景惡化影響，2020年第一季的第一級及第二級準備大幅增加。預期信貸損失減少已計及第三級準備下降的影響，主要原因是2020年第一季的數字包括與新加坡一項企業貸款有關的大額準備。

環球銀行及資本市場方面，集團指，經調整除稅前利潤為19億元，按年增加11億元，主要反映經調整預期信貸損失下跌（原因是2021年第一季的數字包括於2020年提撥的準備被部分撥回），以及經調整收入增加。經調整預期信貸損失錄得撥回淨額2億美元，而2020年第一季則有6億美元提撥。今年第一季的預期信貸損失反映隨著經濟前景改善，準備錄得撥回。

歐洲業務稅前利潤近10億

首季所有地區都錄得列賬稅前利潤，當中亞洲利潤達37.58億元，按年微升0.4%。歐洲業務扭虧，首季賺9.97億元，去年同期蝕5.11億元。中東及北非稅前利潤3.37億元，按年升6.67倍。北美洲業務按年扭虧，錄4.84億元盈利。